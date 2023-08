POS Easy di Axerve: la soluzione per accettare pagamenti senza stress

Se possiedi un’attività, piccola o grande che sia, sicuramente sai quanto sia cruciale avere una soluzione di pagamento affidabile ed efficiente. Ma cosa fare per evitare canoni mensili o costi fissi? Cerchi un POS che sia più di un semplice strumento di pagamento? Ecco che entra in gioco POS Easy di Axerve.

Uno dei vantaggi più evidenti offerti da POS Easy di Axerve è proprio l’assenza di un canone mensile. A differenza delle soluzioni tradizionali che ti costringono a pagare cifre fisse ogni mese, con POS Easy ti basta un investimento iniziale di soli 100 euro + IVA. Questo rende il POS Easy un’opzione ideale per le piccole imprese che cercano una soluzione economica per accettare pagamenti con carta.

Oltre al costo iniziale, Axerve offre una commissione per transazione competitiva del 1%. Questo significa che, anche se processi un grande volume di transazioni, le tue spese rimarranno basse. Questa struttura tariffaria ti permette di massimizzare i tuoi profitti senza dover sacrificare la qualità del servizio.

POS e conto corrente: la soluzione di Axerve

Non devi preoccuparti di aprire un conto corrente separato solo per il tuo POS Easy. Axerve ti permette di utilizzare il conto corrente che già possiedi per l’accredito degli importi delle transazioni. Questo semplifica notevolmente la gestione finanziaria e ti permette di concentrarti sulla crescita della tua attività.

POS Easy è dotato di un sistema operativo Android che offre una flessibilità straordinaria. Puoi personalizzare il tuo POS con applicazioni aggiuntive o sviluppare software personalizzato per adattarlo alle esigenze specifiche della tua attività. Questo ti dà il controllo completo sulla tua soluzione di pagamento.

Come richiedere POS Easy?

Il processo di richiesta del POS Easy è semplice e può essere completato online. Inoltre, Axerve ti offre la flessibilità di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza alcun vincolo.

In conclusione, se stai cercando una soluzione di pagamento che sia economica, flessibile e senza stress, POS Easy di Axerve è la risposta. Con un prezzo iniziale conveniente, commissioni competitive, e la flessibilità di un sistema Android, è la scelta ideale per tutti i tipi di imprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.