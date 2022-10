POS e metodi di pagamento: quale strumento scegliere

La scelta di un lettore POS dipende da diversi fattori. Per un commerciante, i costi (eventuale canone e commissioni) sono senza dubbio una priorità. Anche facilità di utilizzo e pratiche burocratiche possono costituire un fattore determinante in fase di scelta del dispositivo.

Troppo spesso però, ci si dimentica dei metodi di pagamento accettati. Va infatti considerato che i lettori sul mercato non sempre accettano tutte le modalità di pagamento oggi disponibili. Si parla infatti di svariate carte, circuiti e tecnologie, con un ventaglio di opzioni alquanto elevate.

In questo senso i lettori POS SumUp Air si dimostrano all’avanguardia. Attraverso questi lettori POS infatti, è possibile accettare pagamenti Visa, Mastercard, Maestro e American Express senza alcun tipo di problema. A ciò si aggiunge la compatibilità con sistemi più moderni, come i sempre più diffusi Google Pay ed Apple Pay.

Di fatto, optando per un prodotto di questo tipo, è possibile garantire ai propri clienti facilità nei pagamenti a prescindere dallo strumento che intendono utilizzare.

SumUp Air garantisce un ampio ventaglio per quanto riguarda le opzioni di pagamento

Oltre alle tante possibilità lato pagamenti, SumUp è in grado di proporre una serie di vantaggi che rendono questo lettore particolarmente apprezzato da esercenti e clienti.

Si parla di una richiesta del dispositivo semplice sotto il punto di vista burocratico, che una volta ricevuto è pronto a funzionare immediatamente.

Lo stesso è gestibile via smartphone, attraverso l’app gratuita SumUp, Basta inserire l’importo da pagare sul telefono e collegare via bluetooth lo stesso al lettore, per poi stampare o inviare lo scontrino attraverso posta elettronica.

E per quanto riguarda i costi? SumUp Air propone i suoi servizi a zero canone: l’unico costo è una percentuale pari all’1,95% sugli acquisti. Anche lo stesso lettore, al momento dell’acquisto, appare come alquanto economico, visto che si parla di soli 39,99 euro IVA inclusa.

