Dal 2026 cambia tutto per POS e Registratori Telematici: un webinar gratuito per capire

Il 1° gennaio 2026 segnerà una data spartiacque per il commercio italiano. È l’avvio di una trasformazione profonda che coinvolgerà l’intera filiera del punto cassa: dagli esercenti alle software house, passando per fintech, PSP e acquirer. L’obbligo di effettuare un collegamento logico tra i terminali di pagamento e i Registratori Telematici (RT), introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 e disciplinato nel dettaglio dalle Specifiche Tecniche diffuse dall’Agenzia delle Entrate il 31 ottobre 2025, ridefinisce il modo in cui i pagamenti elettronici sono messi in correlazione con gli scontrini fiscali.

L’obiettivo del legislatore è chiaro: creare un ecosistema più trasparente e coerente, in cui ogni incasso digitale confluisca automaticamente nella memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

In una fase così articolata, la vera domanda è come arrivare preparati al cambiamento senza bloccare l’attività o incorrere in errori e sanzioni. È per questo che fiskaly ha strutturato un webinar gratuito per fornitori di soluzioni per il punto cassa, sviluppatori e professionisti del retail, con l’obiettivo di chiarire le nuove regole e guidare gli operatori nei passaggi tecnici richiesti.

Il collegamento logico POS-RT riscrive le regole del punto cassa

Il nuovo obbligo nasce per colmare definitivamente la distanza tra pagamenti elettronici e fiscalizzazione. Il trend di digitalizzazione in Italia è evidente: secondo l’Osservatorio SumUp, nel 2024 i pagamenti cashless sono cresciuti del 23,2%, riflettendo un’evoluzione culturale sia lato consumatore sia lato esercente.

Finora, però, POS e Registratori Telematici hanno operato come sistemi separati: l’uno tracciava le transazioni, l’altro registrava i corrispettivi. Dal 2026 questo disallineamento non sarà più consentito.

Con la definizione di “collegamento logico”, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non ci sarà alcun collegamento fisico tra i dispositivi: niente cablaggi dedicati, niente componenti aggiuntivi, nessuna modifica hardware. Tutto avviene tramite flussi digitali gestiti sul portale Fatture e Corrispettivi.

Il nuovo meccanismo garantisce tre elementi fondamentali:

Associazione automatica tra transazioni elettroniche e documenti fiscali .

e . Eliminazione delle incoerenze tra incassi registrati e scontrini trasmessi.

tra incassi registrati e scontrini trasmessi. Un processo di trasmissione più lineare, continuo e verificabile, utile sia ai contribuenti sia all’Amministrazione.

Il webinar che colma il divario tra fiscalizzazione e pagamenti

Tra la paura di sanzioni e la confusione sul significato di “collegamento logico”, è essenziale stabilire un punto di riferimento autorevole. Per questo fiskaly, in collaborazione con Dojo (leader nei sistemi di pagamento), ha organizzato un webinar gratuito, momento chiave per fare chiarezza e prepararsi al 2026.

Durante la sessione saranno approfonditi i seguenti temi cruciali:

🔍 Le Specifiche Tecniche spiegate in modo operativo

Con esempi concreti e indicazioni applicative.

⚙️ Che cosa significa implementare un collegamento logico

In quali modi si può realizzare, quali dati devono essere scambiati e quali aggiornamenti sono necessari.

🧩 Gli impatti sull’intero ecosistema

Dal back-end dei PSP alle interfacce dei software gestionali, fino alle attività quotidiane degli esercenti.

☁️ L’evoluzione della fiscalizzazione “cloud-first”

Il ruolo di SIGN IT nel superare i limiti degli RT tradizionali.

💳 La prospettiva dei sistemi di pagamento, grazie al contributo di Dojo

Un approfondimento sul ruolo dei terminali POS nel nuovo scenario e su come i provider di pagamento potranno accompagnare gli esercenti e i partner tecnologici nella transizione.

❓ Q&A con gli esperti

Con il contributo diretto di Silvio Agresti (fiskaly Italia) e Antonio Di Berardino (Dojo Italia).

Una trasformazione che richiede competenze tecniche e visione

Il passaggio al collegamento logico tra POS e RT implica un adeguamento infrastrutturale importante. Non essendo necessario alcun nuovo componente fisico, tutto ricade sulla capacità dei software di interoperare in modo stabile, sicuro e certificato.

Gli esercenti avranno 45 giorni di tempo, dalla data in cui l’Agenzia delle Entrate pubblicherà il nuovo applicativo sul portale Web Fatture e Corrispettivi (previsto per marzo 2026), per completare il collegamento POS–RT. In caso di mancato adeguamento, le sanzioni vanno da 1.000 a 4.000 euro, con il rischio aggiuntivo di interruzioni operative o anomalie nella trasmissione dei corrispettivi.

Il webinar di fiskaly offre una guida completa per affrontare questo percorso con sicurezza, evitando errori e ritardi.

fiskaly: un punto di riferimento europeo per la fiscalizzazione digitale

fiskaly è riconosciuta come uno dei principali player europei nell’ambito della fiscalità digitale. Fondata a Vienna nel 2019, l’azienda ha introdotto nei mercati di Germania, Austria, Spagna e Francia soluzioni cloud che hanno sostituito integralmente l’hardware fiscale convenzionale.

I dati lo dimostrano:

Quasi 1 milione di punti cassa integrati.

Oltre 1.600 clienti B2B tra software house, fintech e grandi retailer.

Più di 10 miliardi di firme fiscali gestite.

Picchi di 130 milioni di operazioni firmate in un solo giorno.

Per il contesto italiano, la soluzione fiskaly SIGN IT rappresenta un’opportunità concreta per superare i limiti degli RT fisici, assicurando:

Fiscalizzazione digitale senza hardware certificato.

senza hardware certificato. Integrazione immediata con qualsiasi gestionale;

con qualsiasi gestionale; Scalabilità da singoli store a grandi catene retail;

da singoli store a grandi catene retail; Aggiornamenti centralizzati e distribuiti da remoto;

e distribuiti da remoto; Gestione real time dei processi.

Con l’avvicinarsi della scadenza normativa, soluzioni flessibili e cloud-native come quella di fiskaly diventano indispensabili per garantire conformità e continuità operativa.

📢 Iscriviti ora al webinar gratuito: è il momento di fare chiarezza e arrivare preparati!

🇮🇹 Sessione in italiano

📅 4 dicembre 2025 – ore 11:00 (CET)

🎙️ Silvio Agresti (fiskaly Italia) & Antonio Di Berardino (Dojo Italia)

🔗 Registrati qui

