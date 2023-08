POS senza conto corrente: c'è POS Easy di Axerve a zero costi fissi

Un tempo, l’apertura di un conto corrente bancario era un passo obbligatorio per accettare pagamenti elettronici, Ma ora, grazie a POS Easy di Axerve, i tempi stanno cambiando. Questa innovativa soluzione sta aprendo nuove porte per gli esercenti di ogni dimensione, dalla piccola bottega di quartiere agli ambiziosi imprenditori. Cosa rende POS Easy così rivoluzionario?

Zero costi fissi e senza obbligo di apertura conto corrente: queste sono le caratteristiche distintive di POS Easy di Axerve. Nel dettaglio, si parla di una sola spesa iniziale (una tantum) di 100 euro, a cui si aggiunge l’1% per ogni transazione effettuata. Come anticipato, non è necessario aprire nessun conto corrente per usufruirne, poiché basta inserire le proprie coordinate bancarie su cui verrà accreditato il guadagno.

Ecco perché dovresti affidarti a POS Easy

La tecnologia che sta dietro al POS Easy di Axerve è davvero all’avanguardia. Con connettività Wi-Fi e 4G, touchscreen a colori, sistema operativo Android e GPS integrato, questo terminale non solo semplifica il processo di pagamento, ma offre anche un’esperienza utente moderna ed efficiente. La gestione delle funzioni è resa ancora più agevole attraverso una dashboard online intuitiva, mettendo il controllo nelle mani degli esercenti.

Una delle sfide più comuni nel mondo dei pagamenti elettronici è rappresentata dai costi associati ai terminali POS. Con POS Easy di Axerve, questo non è più un problema. Senza canoni fissi mensili o annuali, i costi sono chiari e trasparenti. L’acquisto iniziale è a portata di tutti, con una quota di 100 euro una tantum. La tassa di attivazione di 16 euro è l’unica altra spesa iniziale, mentre le commissioni dell’1% per transazione sono ragionevoli e proporzionate al volume delle vendite.

Un altro vantaggio ineguagliabile di POS Easy di Axerve è la velocità con cui i fondi delle transazioni vengono accreditati. I soldi delle transazioni effettuate attraverso il terminale POS saranno accreditati sul conto bancario specificato (quindi senza necessità di aprirne uno ex novo, il che lo rende davvero flessibile e conveniente) entro il giorno successivo. Questo significa che gli esercenti possono godere rapidamente dei frutti del loro lavoro senza inutili attese o complessità.

In conclusione, se sei un esercente che cerca un modo conveniente, moderno e flessibile per accettare pagamenti elettronici, POS Easy di Axerve è la soluzione perfetta per te. Liberati dai vincoli bancari, senza rinunciare a vantaggi e funzionalità di alto livello.

