POS, transazioni RIMBORSATE: ti basta richiedere POS Easy di Axerve

Hai già sentito parlare di POS Easy di Axerve? Grazie alla promozione attiva, questo terminale diventerà un’opzione ancora più interessante per tutti gli imprenditori: fino al 30 novembre, richiedendo online POS Easy a commissioni, ti verranno rimborsate le commissioni relative alle transazioni per importi inferiori ai 10 euro, fino alla fine dell’anno.

Non devi cambiare banca e hai una SIM 4G inclusa

POS Easy di Axerve è un dispositivo all’avanguardia che ti permette di accettare pagamenti con carta di credito, carte di debito e wallet digitali, tra cui Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. La connettività Wi-Fi e 4G garantisce una connessione veloce e affidabile ovunque tu sia. Inoltre, il sistema operativo Android ti offre un’esperienza utente intuitiva.

Un altro aspetto allettante del POS Easy è l’assenza di canone mensile: non dovrai preoccuparti di costi ricorrenti che gravano sul tuo bilancio. In più, le commissioni per transazione sono fisse all’1%. Il costo di vendita del terminale, invece, è di 100 euro. Non a caso, questo terminale è pensato per semplificare la tua gestione finanziaria: oltre a un servizio clienti disponibile 7 giorni su 7, avrai accesso a un’ampia gamma di servizi inclusi. Tra questi:

Accredito su qualsiasi conto corrente entro il giorno lavorativo successivo all'incasso

Una SIM 4G con traffico dati incluso per una connessione sempre stabile

Una dashboard online myStore per tenere tutto sotto controllo

Possibilità di stampare lo scontrino su carta termica in doppia copia, una per te e una per il cliente

La promozione è attivata automaticamente per tutti i nuovi clienti Axerve che richiedono il POS Easy a commissioni nel periodo dal 14 settembre 2023 al 30 novembre 2023. Ricorda che il rimborso delle commissioni per le transazioni inferiori a 10 euro è valido fino al 31 dicembre 2023. Axerve ti rimborserà l’importo promozionale tramite bonifico, una tantum, il mese successivo alla fine della promozione, sul conto che avrai indicato in fase di sottoscrizione.

Se vuoi migliorare l’efficienza delle transazioni nella tua attività e risparmiare sulle commissioni, richiedi il tuo POS Easy oggi e approfitta di questa promozione esclusiva a tempo limitatissimo.

