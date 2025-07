Possibile ban degli smartphone OnePlus negli USA

Prosegue la crociata degli Stati Uniti contro servizi e dispositivi forniti da aziende cinesi. Dopo Huawei e TikTok è il turno di OnePlus. Due politici della Camera dei Rappresentanti hanno chiesto al Dipartimento del Commercio di avviare un’indagine nei confronti del produttore cinese, in quanto raccolgono i dati degli utenti e li inviano a server situati in Cina.

Anche OnePlus spia i cittadini statunitensi

La richiesta è arrivata dal repubblicano John Moolenaar e dal democratico Raja Krishnamoorthi, rispettivamente presidente e membro senior della Commissione che fornisce suggerimenti sulle attività del Partito Comunista Cinese. Nella comunicazione inviata al Dipartimento del Commercio è presente una recente analisi effettuata da un’azienda commerciale (ignota), in base alle quale gli smartphone di OnePlus raccoglierebbero i dati degli utenti statunitensi senza consenso. Le informazioni verrebbero successivamente inviate a server che si trovano sotto la giurisdizione cinese.

Gli smartphone di OnePlus, venduti da Amazon e BestBuy, operano sulle reti mobile di Verizon e T-Mobile. I due politici hanno chiesto di avviare un’indagine per determinare quali dati degli utenti vengono raccolti dai dispositivi OnePlus senza il loro consenso esplicito e verificare potenziali trasferimenti di informazioni personali sensibili e screenshot verso server che si trovano in Cina.

Non ci sono altri dettagli, ma sembra l’ennesimo tentativo degli Stati Uniti di vietare l’uso di prodotti cinesi, utilizzando la “scusa” della sicurezza nazionale. Se ci sono prove reali, il governo dovrebbe invitare i cittadini a non utilizzare i dispositivi di OnePlus. Vengono invece usati termini vaghi e allarmistici. OnePlus non ha ancora fornito un commento ufficiale sull’argomento.

Se l’indagine del Dipartimento del Commercio verrà avviata e terminerà con la conferma delle accuse, il produttore cinese verrà aggiunto alla famigerata Entity List, dove si trovano anche Huawei, DJI e Hikvision. L’inserimento nell’elenco impedirà la vendita degli smartphone OnePlus negli Stati Uniti.