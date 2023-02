Poste Energia: offerta luce e gas per il mercato libero

Nuovo concorrente per Acea, Eni Plenitude, Sorgenia e altre note aziende del settore. Poste Italiane ha annunciato l’ingresso nel mercato libero di luce e gas con l’offerta Poste Energia che la società guidata da Matteo Del Fante considera “trasparente, innovativa e sostenibile“.

Poste Energia: rata fissa o importo variabile

L’offerta Poste Energia può essere sottoscritta in tutti gli uffici postali, sul sito web o tramite app Postepay e BancoPosta. È indirizzato solo agli utenti che hanno già un contatore e il passaggio richiede tra 21 e 70 giorni. Durante la procedura online è necessario caricare una bolletta recente e tutti i dati richiesti, in modo da ottenere un preventivo, ovvero la stima della spesa annua.

È possibile scegliere solo l’offerta luce, l’offerta gas o entrambe. In base alle attuali condizioni economiche (valide fino al 7 marzo), Poste Italiane garantisce il prezzo bloccato della materia prima per 24 mesi, ovvero 0,290 euro/kWh per luce e 1,055 euro/Smc per gas. Non ci sono costi di attivazione/disattivazione o depositi cauzionali. La sezione dedicata del sito elenca le altre condizioni economiche.

L’utente pagherà sempre in base ai consumi, ma può scegliere il metodo tradizionale (importo variabile in base ai consumi del mese precedente) oppure a rata fissa in base ai consumi dell’anno precedente. Alla fine dell’anno, la rata viene ricalcolata per l’anno successivo sulla base dei consumi effettivi rilevati.

Se il consumo annuo è minore rispetto a quello utilizzato per il calcolo della rata, l’utente può scegliere la restituzione della differenza su conto BancoPosta o carta Postepay Evolution. In alternativa può scegliere di ridurre la rata dei successivi 12 mesi. Se invece il consumo è maggiore, la spesa verrà distribuita sulle rate dell’anno successivo.

La bolletta mensile può essere inviata in forma cartacea o digitale via email. Il pagamento può essere effettuato con bollettino postale, addebito su conto corrente postale/bancario o carta prepagata con IBAN. Poste Italiane sottolinea che l’energia elettrica proviene al 100% da fonti rinnovabili prodotte in Italia e che le emissioni di CO2 del gas sono compensate totalmente.

