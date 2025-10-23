Postel (Poste Italiane) con AWS per offrire nuovi servizi business

La società Postel del Gruppo Poste Italiane ha annunciato un ampliamento della gamma di servizi business proposti a imprese, PMI e Pubblica Amministrazione, studiati per favorirne e per supportarne l’evoluzione e la trasformazione digitale. Fanno leva sulla tecnologia del partner AWS (Amazon Web Services).

Il cloud AWS per i nuovi servizi business di Postel

Tra questi c’è la vendita di servizi nativi cloud, offerti con competenze specialistiche per la consulenza e per l’implementazione, così da aiutare i clienti ad esempio nel percorso di migrazione. Sono già disponibili quelli per backup e disaster recovery automatizzati, con opzioni di failover automatico e semi-automatico per

garantire la continuità operativa.

Come si legge nel comunicato stampa giunto in redazione, tra le soluzioni in questione ci sono anche Landing Zone per la gestione sicura degli ambienti multi-account, piattaforme dati di nuova generazione, Content Delivery Network e assistenti virtuali basati su intelligenza artificiale. Postel fa riferimento a un approccio che consente di sviluppare progetti su misura che valorizzano al massimo le potenzialità del cloud computing e a una piattaforma dati di nuova generazione che permette alle aziende di gestire e analizzare grandi volumi di dati, supportando processi decisionali più rapidi e accurati . Il focus è su scalabilità e sicurezza.

Grazie alla collaborazione con AWS i clienti di Postel potranno accedere a servizi cloud scalabili e sicuri, beneficiando al contempo della consulenza di un partner che conosce profondamente le dinamiche del mercato italiano. Le soluzioni progettate da Postel, basate su tecnologie AWS, permetteranno alle aziende di rendere più efficienti i processi operativi, ridurre i costi IT e accelerare l’innovazione tecnologica.

Per altre informazioni rimandiamo al sito ufficiale. Nei giorni scorsi, Postel ha inoltre ottenuto la qualifica come prestatore per il servizio di recapito certificato e qualificato, entrando a far parte della Trusted List eIDAS con altre realtà europee.