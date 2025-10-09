Da oggi l'addio all'app Postepay: cosa cambia?

Oggi, 9 ottobre 2025, è il giorno scelto da Poste Italiane per l’addio all’applicazione Postepay. La comunicazione è giunta mesi fa, ma molti non l’avevano ancora notata e ora si trovano a dover fare i conti con l’abbandono dell’app. Andiamo con ordine, per capire cosa cambia e perché in tanti rischiano di rimanere spiazzati.

Dall’app Postepay alla Super App: scelta obbligata

La volontà è quella di spingere i clienti verso l’utilizzo della cosiddetta Super App del gruppo che ne raccoglie tutti i servizi. È accaduto lo stesso all’inizio dell’estate per i clienti BancoPosta. Ecco quanto si legge sulle pagine del sito ufficiale.

Dal 9 ottobre, l’app Poste Italiane prende il posto dell’app Postepay! Passa all’app Poste Italiane per continuare a utilizzare i servizi Postepay.

Dove scaricarla? La versione per dispositivi Android è in distribuzione su Google Play, mentre quella per iOS è in download su App Store.

Tutti contenti, dunque? Decisamente no. È sufficiente dare uno sguardo alle recensioni pubblicate per capire come la scelta forzata a molti non sia andata giù. In tanti avrebbero preferito poter continuare a contare su applicazioni separate, una per ogni servizio, anziché dover obbligatoriamente fare affidamento a una sola Super App. Bisogna poi tenere in considerazione che spesso si tratta di persone, magari anziane, che hanno faticato nel corso degli anni a prendere confidenza con un sistema e che ora si trovano nella condizione di dover cestinare tutto e impararne un altro.

Va detto che quello avviato oggi è un abbandono progressivo. L’app Postepay non smetterà subito di funzionare, anche se alcune caratteristiche risultano già disabilitate. Insomma: un passaggio graduale, ma inevitabile.

Restando in tema, Poste Italiane ha confermato che manterrà gratis il suo SPID (PosteID) almeno fino al 2030. Sono così state smentite le voci di corridoio a proposito della possibile introduzione di un canone d’abbonamento, come avvenuto con altri provider.