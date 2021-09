Potenza, potenza e ancora potenza con il W-King Bluetooth Speaker 50W

Se stai cercando uno speaker portatile in grado di offrirti la potenza di un vero impianto stereo, la soluzione è una soltato: W-King Bluetooth Speaker 50W. Si tratta di un sistema all-in-one pensato per chi non vuole accontentarsi del tradizionale audio mono offerto dagli altoparlanti di piccole dimensioni, oggi al prezzo più basso di sempre. Come di consueto si tratta di un’offerta a tempo su un numero di pezzi limitati, di conseguenza non possiamo garantirne la disponibilità al momento della lettura dell’articolo.

Altoparlante W-King Bluetooth Speaker 50W: caratteristiche tecniche

Il dispositivo di W-King rappresenta un prodotto davvero eccezionale non solo dal punto di vista sonoro, ma anche da quello delle funzionalità. Partendo dal suono, però, troviamo una configurazione da ben 6 trasduttori per alti, medi e bassi estremamente fedeli. La potenza in uscita è di 50W, nettamente superiore ai tradizionali speaker portatili, al prezzo ovviamente di un ingombro maggiore, seppur contenuto. Le dimensioni, infatti, sono di soli 32cm di lunghezza, per 12cm di altezza e di larghezza. Ottima la possibilità di associare 2 casse contemporaneamente per ottenere un suono TWS (True Wireless Stereo) ovunque desideri. Parliamo quindi di uno speaker che fa della qualità e soprattutto della potenza i suoi punti di forza. Tuttavia, anche dal punto di vista delle feature sorprende, offrendo tutto ciò che si potrebbe desiderare da una cassa Bluetooth.

Innanzitutto, non manca la certificazione IPX6 che lo rende sicuro contro acqua e polvere. Ideale quindi da portare in spiaggia, piuttosto che al parco o in piscina, senza alcun pericolo. Decisamente interessante il power bank integrato che offre ben 24 ore di riproduzione, e grazie alla porta USB consente di ricaricare i dispositivi mobili durante l’ascolto. Presente il microfono integrato così da utilizzare l’altoparlante come vivavoce Bluetooth e condurre conversazioni senza interfacciarsi con lo smartphone. Ottima la presenza dell’NFC, che permette di associare i dispositivi alla cassa semplicemente avvicinandoli. Non manca uno slot per schede microSD, che grazie al lettore integrato permette di riprodurre i file direttamente dal supporto di memoria. Apprezzabile la funzione di equalizzazione che offre alcuni preset per adattare il suono al genere musicale in ascolto. Insomma, un prodotto decisamente completo, ad un prezzo estremamente competitivo.

Grazie ad un coupon del 10%, che si somma allo sconto preapplicato del 15%, è possibile acquistare il W-King Bluetooth Speaker 50W da Amazon a soli 73,43 euro, prezzo più basso mai registrato.