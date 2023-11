Power Bank 10400mAh con 3 uscite per ricarica VELOCE e SICURA (13€)

Se hai paura di rimanere con la batteria a zero sul tuo smartphone puoi rimediare con un Power Bank. Non uno qualunque ma almeno un modello che ti assicuri due ricariche complete sul tuo gioiellino. Quale scegliere? Visto che il Black Friday di Amazon te lo concede ad ottimo prezzo opta per un modello Charmast e vai sul sicuro.

Con 10400 mAh dalla sua parte e compatibilità universale, questo qui è perfetto per te. Collegati su Amazon senza aspettare un secondo, approfitta dello sconto e portalo a casa a soli 13,22€. L’affare è nel tuo carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Power Bank 10400mAh e tutti i vantaggi di averne uno così

Non solo ha tanta energia al suo interno ma Charmast è riuscita a creare un power bank che è facile da avere sempre dietro ed è comodo da utilizzare. Non per nulla questo modello ha delle dimensioni ridotte anche in termini di spessore. Lo vedi? Sta nella tasca del pantalone senza problemi e non pesa come una mattonella.

Con 10400mAh, come ti anticipavo, hai due ricariche complete sulla maggior parte degli smartphone in circolazione. Puoi usarlo anche con tablet, accessori come cuffie e auricolari e così via. In termini di compatibilità non hai freni: qualunque marchio è compatibile (sì, anche Apple, Xiaomi, Samsung, Huawei ecc.).

Ha un display LED che ti permette di sapere sempre quanta ricarica è rimasta al suo interno e ci sono tre uscite. Questo significa che puoi usarlo con 3 dispositivi diversi in contemporanea.

Che altro dirti, l’offerta ti sta aspettando su Amazon. Se hai bisogno di un Power Bank ultra portatile e potente collegati e acquistalo a soli 13,22€.

