Power Bank 3in1 MagSafe e Stand integrato: COLOSSALE scontato del 50%

Ottimo alleato. Dimensioni compatte nonostante sia un po’ spesso però fatti dire che questo Power Bank ha dentro di sé una carica infinita quindi, se punti a un prodotto che ti regga il gioco durante i tuoi viaggi, hai trovato il tuo match.

Supremo con il suo attacco MagSafe, lo usi sui nuovi iPhone in una mossa. Sicuro e pratico, lo porti a casa al 50% con il codice che trovi su Amazon. Aggiungilo al carrello e usa la dicitura A5DXMRWW per portarlo a casa con appena 13,99€.

Non ti preoccupare delle spedizioni visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Power Bank 3in1 che ti soddisfa senza mezzi termini

Avere a disposizione un Power Bank che si all’altezza delle prestazioni e delle situazioni deve essere scontato. Ha poco senso portarsi dietro un modello che non assicura neanche una ricarica completa e ci mette un sacco di tempo, no? Beh, con questo modello non potrà mai succedere.

Come ti ho fatto intuire, si tratta di un 3 in 1 perché ha più utilizzi e modalità di utilizzo. Ha dalla sua parte un attacco MagSafe da 15W da sfruttare con i prodotti di Apple e due uscite con cavo da usare con prodotti vari e altri marchi. Se te lo stai domando, sì: puoi usarlo anche con tre prodotti in contemporanea ed accorciare i tempi.

10000mAh al suo interno per due ricariche complete assicurate sugli smartphone più comuni e sicurezza suprema con il suo chip integrato. Al fine di potersi rendere comodo, ha uno stand integrato: tira la stanghetta e usalo sia in verticale che in orizzontale senza problemi.

Collegati subito su Amazon dove lo devi aggiungere al carrello e usare il codice A5DXMRWW per risparmiare immediatamente il 50%. Questo Power Bank 3in1 è tuo a soli 13,99€.

