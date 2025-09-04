Power bank 45W 20.000mAh: SALDI Amazon al 15%

Un power bank da 20.000mAh pronto per ogni esigenza, capace di ricaricare tranquillamente smartphone, tablet e persino i più esigenti laptop, è protagonista di una buona offerta a tempo su Amazon: oggi puoi prenderlo infatti a soli 42,49 euro scontato del 15% anche rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni.

Supporta i protocolli PD3.0/PPS 45W, QC4+/QC3.0/QC2.0 e compatibilità con SCP/AFC offrendo una ricarica bidirezionale rapidissima: può portare un iPhone 16 Pro Max o un Samsung Galaxy S24 Ultra al 55% in soli 30 minuti.

La capacità da 20000mAh garantisce più cicli di ricarica completi per un design che integra due cavi USB‑C retrattili, oltre a un connettore USB‑C e uno USB‑A, permettendo di caricare fino a quattro dispositivi contemporaneamente.

Dalla struttura compatta e robusta, è pratico per viaggi, lavoro e uso quotidiano e si serve di un sistema di protezione multipla che previene sovraccarichi, scariche profonde, cortocircuiti e surriscaldamenti, mentre la modalità energy saving (attivabile con doppio clic) assicura un’erogazione stabile per oltre 2 ore. Il prezzo in sconto è di 42,49 euro.