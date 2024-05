Power Bank? Per iPhone ma anche Apple Watch: 16€ per avere tutto CARICO

Un Power Bank che usi per smartphone ma anche per i tuoi accessori tech. Quando sei fuori per tanto tempo, hai bisogno di un prodotto che sia eccezionale sotto tutti i punti di vista, no? Beh, con questo modello di CONXWAN tra le mani non rinunci a niente. Ricarica rapida e dimensioni compatte.

Non ne fare a meno ora che su Amazon è disponibile con uno sconto del 40%. Per attivarlo apri la pagina e spunta il coupon, il prezzo scende a soli 16,19€ per un acquisto a cuor leggero e intelligente.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Power Bank senza mezzi termini: iPhone e Apple Watch al massimo

Ha dimensioni compatte ma non scende a compromessi. Questo Power Bank è perfetto da avere sempre in tasca o nello zaino e non farne a meno quando sei in giro e in viaggio. Lo usi con qualunque prodotto e smartphone senza esitazione ma specialmente con i prodotti Apple visto che è stato progettato appositamente.

Sulla parte superiore, infatti, trovi un attacco magnetico che ti permette di ricaricare 20 volte di seguito il tuo meraviglioso smartwatch di casa Cupertino. Se usi il bank per l’iPhone o smartphone di brand vari, invece, hai circa due ricariche complete.

Con 22,5W i tempi vengono ristretti. Ci sono diverse uscite per usarlo anche con più prodotti in contemporanea, 4 per l’esattezza.

Ti faccio sapere che non viene lasciato niente al caso quindi, oltre ai 10000 mAh, puoi contare su un cavo Lightning direttamente integrato e indicatore luminoso per sapere sempre quanta energia è rimasta.

Non perdere questa occasione e collegati su Amazon per acquistare il Power Bank più completo di sempre con slot per Apple Watch a soli 16,19€ con il coupon del 40% che spunti tu stesso.

