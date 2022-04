Power Bank Techly da 20.000 mAh: PREZZO TOP su Manhattan Shop

Avere lo smartphone sempre carico è un’esigenza primaria in questo periodo storico. La batteria dei nostri dispositivi si scarica in fretta e – sempre più spesso – abbiamo bisogno di un power bank a portata di mano, per riuscire a concludere la giornata con serenità. Oggi vi proponiamo una coppia di power bank firmati Techly e disponibili sul sito Manhattan Shop a partire da 23,79€.

Di questo specifico modello Techly troviamo a listino 2 varianti, una da 10.000 mAh e una maggiorata da ben 20.000 mAh. Con questa capienza energetica sarà difficile rimanere a secco durante la giornata, possiamo ricaricare tutti i nostri dispositivi mobili più e più volte con una sola carica del power bank.

Power Bank 10.000 mAh – 23,79€ Link all’acquisto Power Bank 20.000 mAh – 30,60€ Link all’acquisto

Power Bank potenti e prezzi ridotti

Adatto a qualsiasi tipo di smartphone, tablet e accessorio smart, il caricatore portatile di Techly si ricarica tramite un cavo micro-USB o USB-C e fornisce energia a ben 3 dispositivi in contemporanea, tramite 2 uscite USB-A e una USB-C. Basta utilizzare un classico cavo di ricarica per alimentare qualunque dispositivo in grado di prendere energia via USB.

Per controllare l’autonomia residua, i power bank Techly sono dotati di 4 LED sulla parte superiore, attivabili tramite l’unico tasto posizionato lateralmente. Questi caricatori portatili sono perfetti da portare con sé in viaggio, sono abbastanza compatti e leggeri da entrare in borsa o in valigia occupando pochissimo spazio.

All’interno della confezione di vendita troviamo un manuale rapido e il cavo micro-USB per ricaricare l’accessorio. I power bank Techly da 10.000 e 20.000 mAh sono disponibili sul sito Manhattan Shop con prezzi a partire da 23,79€, lo shop online accetta anche il pagamento in contrassegno che consente di pagare in contanti direttamente al corriere.