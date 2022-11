Powerbank 10000mAh scaldamani: l'oggetto tech che non ti aspetti

Di cose bizzarre su Amazon se ne possono trovare a bizzeffe, ciò non vuol dire che non possano essere sorprendentemente utili. È il caso di questo powerbank da 10000mAh che, sì, puoi usare per ricaricare il tuo smartphone e i tuoi dispositivi elettronici ma che si rivela utile anche come pratico scaldamani tascabile.

Esatto, se stavi cercando un regalo di Natale in anticipo e senza dubbio originale hai trovato quello che fa per te: su Amazon puoi acquistarlo con il 20% di sconto se applichi il coupon che trovi in pagina. Con la spedizione Prime ti sarà consegnato immediatamente.

Il powerbank che ti scalda le mani: sì, è tutto vero

Caratterizzato da un design unico e futuristico, questo powerbank scaldamani da 10000mAh assolve bene alle sue funzioni principali: ti permette di avere ben 18 ore di ricarica per il tuo smartphone e, al contempo, anche scaldarti le mani con tre differenti livelli di temperatura.

Non ti basta? Allora aggiungiamo che questo piccolo gioiello tecnologico ti permette di scegliere tra 7 differenti colori di illuminazione, in modo da avere una luce LED adatta al tuo gusto personale. Sulla parte frontale trova posto anche un piccolo display con tutte le informazioni che ti servono per le funzioni di riscaldamento.

Il powerbank scaldamani con potenza da 10000mAh rischia di andare a ruba come il regalo di Natale più originale di questa stagione. Ti suggeriamo di aprire questa moda approfittando subito dello sconto del 20% disponibile se applichi il coupon che trovi in pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.