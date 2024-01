Powerbank Magsafe compatto, ELEGANTE, 20000mAh e FORZA BRUTA (-30%)

iPhone di ultima generazione tra le mani e powerbank che sfrutta tutte le tecnologie più avanzate. Se ancora ricarichi il tuo smartphone con il cavo quando sei fuori casa, stai sbagliando qualcosa. Opta per questo dispositivo con Magsafe incluso, tienilo sempre a portata di mano e non ne fare mai più a meno.

Visto che su Amazon c’è un coupon da spuntare, faresti bene a non perdere tempo. Collegati al volo per poterlo fare tuo con il 30% di sconto, prezzo finale di soli 41,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Powerbank Magsafe: per il tuo iPhone è quello che ti ci vuole

Un bel powerbank con Magsafe che sfrutta in tutto e per tutto le possibilità del tuo smartphone Apple così da non dover portare mai più dietro un cavo quando sei a corto di batteria. Potrebbe sembrarti tozzo ma sappi che è a dimensione di tasca, pesa poco ed è comodissimo nella quotidianità.

Il powerbank che ti sto consigliando non è soltanto bello a vedersi con questo design elegante ma anche funzionale dal momento che ti mette a disposizione 20000mAh che bastano per diverse ricariche consecutive. Batteria scarica? Diventa uno squisito ricordo soprattutto quando sei fuori casa ed hai bisogno di una marci ain più.

L’attacco magnetico è veramente forte così da non temere che il contatto non avvenga nel modo giusto o che si possa interrompere senza che tu te ne accorga. In più all’interno del dispositivo c’è un sistema di sicurezza per una ricarica a 15W sempre sicura e in linea con i requisiti di Apple.

Non perdere questo coupon, collegati su Amazon e risparmia il 30%. Prezzo finale di soli 41,99€ per un affare senza precedenti.

Delle spedizioni non ti preoccupare: gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.