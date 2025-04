Il powerbank Xiaomi che puoi portare in aereo: SUPER OFFERTA

Stai cercando il powerbank giusto da portare ovunque, sempre con te in borsa o nello zaino? Dai uno sguardo all’offerta su eBay che propone quello Xiaomi da 10.000 mAh e con supporto alla ricarica a 33 W, in questo momento lo puoi acquistare a un prezzo davvero stracciato. Si tratta della Pocket Edition Pro che puoi tenere con te anche sull’aereo, durante il viaggio, essendo pienamente conforme alle normative internazionali sui voli. Nella confezione c’è il cavo 2-in-1 con adattatore, per collegarlo facilmente a qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, custodie degli auricolari wireless, smartwatch e così via.

10.000 mAh e 33 W per il powerbank di Xiaomi

La batteria è racchiusa all’interno di un involucro ecologico realizzato in PC+ABS, c’è una spia luminosa nascosta che permette di controllare con uno sguardo il livello di autonomia residua, permette di utilizzare le sue due porte in contemporanea (USB-C e USB-A) e integra protezioni per la sicurezza (da surriscaldamento, da cortocircuiti, di ripristino, da sovratensione o sovracorrente in ingresso e in uscita, da sovraccarico e scarica eccessiva). Vuoi saperne di più? Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella descrizione completa.

Lo puoi comprare al prezzo stracciato di soli 19,99 euro (sul sito ufficiale è a 44,99 euro), con un risparmio notevole. La colorazione è quella bianca visibile nell’immagine qui sopra. Non c’è bisogno di inserire codici: il forte sconto è applicato in automatico. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile la promozione in corso, potrebbe andare sold out molto rapidamente.

Puoi acquistarlo in tutta tranquillità: è proposto da un venditore professionale italiano, tra i più conosciuti e apprezzati su eBay, con oltre 186.700 feedback positivi al 100%. C’è anche la spedizione gratuita: lo riceverai direttamente a casa entro pochi giorni se lo ordini adesso.