Powerline Tenda: porta la fibra in tutta la casa a soli 19€

Le powerline Tenda P200 si trovano in offerta su Amaon a 19,49€, con il 41% di sconto e un risparmio effettivo di oltre 13 euro.

Questo kit di powerline sono perfette da abbinare a connessioni in fibra ottica FTTC o FTTH, supporta velocità di rete fino a 200Mb/s e non necessità di complesse procedure per la configurazione. Il sistema è composto da un apparato che va collegato al router e un secondo che si collega alla presa di corrente e al PC. I due apparati comunicano tra loro sfruttando l’impianto elettrico per il trasferimento dai dati dal router al PC e viceversa. Si propone come una soluzione ibrida tra il collegamento con cavo LAN e il classico WiFi.

Dotate di componenti interni di fascia alta, le powerline Tenda P200 sono perfette per chi intende cablare la propria casa o l’ufficio, senza dover forare le pareti per far passare lunghissimi cavi LAN. Con questo kit, basta un buon impianto elettrico per trasportare la connessione in fibra da una parte all’altra della casa, con una copertura fino a 300 metri.

Oggi è possibile acquistare il kit di powerline Tenda P200 in offerta su Amazon a 19,49€, con spedizione senza alcun costo aggiuntivo e spedizione espressa entro 1-2 giorni lavorativi.

