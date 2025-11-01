Pre Black Friday Amazon: 10 offerte da cogliere al volo nel weekend

È finalmente arrivato novembre, il mese più interessante quando si parla di sconti. Ci si prepara al Natale, si pensa ai regali che bisogna fare e poi si aspetta con tanta trepidazione il Black Friday. Il famosissimo venerdì nero è una tradizione tutta statunitense che però abbiamo saputo far nostra. Nel mondo online? Uno degli eventi più attesi è quello di Amazon. Tuttavia, sull’e-commerce è sempre possibile trovare dei veri affari e per questo non devi aspettare ancora diverse settimane. Ho riassunto per te ben 10 offerte da acquistare al volo e da non farti scappare. Con sconti fino al 78% anche si grandi marchi, il risparmio è garantito.

Trovi ora in sconto pre Black Friday:

Truefree B1, auricolari Bluetooth con design open ear e tecnologia spaziale. Autonomia da 25 ore e compatibilità Android e iOS. Acquistale a soli 25,64 euro invece di 79,99 euro con sconto del 68%.

[parse_card link=”https://www.amazon.it/dp/B0DSNZDH28?tag=booBLZTRKood&linkCode=ogi&th=1&psc=1&language=it_IT” program=”amazon” format_id=”4600″]Truefree B1 Cuffie senza fili a clip, design a orecchio aperto, doppio controller magnetico con suono spaziale, riproduzione 25H, connessione multipunto, personalizzazione tramite app, chiamate chiare[/parse_card]

Logitech G G735, cuffie per il gaming leggere e con microfono staccabile. Dotate di illuminazione RGB personalizzabile e sistema completamente wireless. Acquistale a 123,49 euro invece di 239,99 euro con sconto del 49%.

[parse_card link=”https://www.amazon.it/dp/B07W4DJF29?tag=booBLZTRKood&linkCode=ogi&th=1&psc=1&language=it_IT” program=”amazon” format_id=”4600″]Logitech G G735 Cuffie Gaming Wireless, Illuminazione RGB LIGHTSYNC Personalizzabile, LIGHTSPEED, Bluetooth, Microfono Staccabile, Compatibile con PC e Mac – Bianco[/parse_card]

Braun Series 3, rasoio per corpo e capelli con sistema senza fili e autonomia da 80 minuti; in confezione 6 accessori. Acquistalo a soli 39,99 euro invece di 59,99 euro con sconto del 33%.

[parse_image link=”https://www.amazon.it/dp/B07W4DJF29?tag=booBLZTRKood&linkCode=ogi&th=1&psc=1&language=it_IT” program=”amazon” format_id=”131044″]Logitech G G735 Cuffie Gaming Wireless, Illuminazione RGB LIGHTSYNC Personalizzabile, LIGHTSPEED, Bluetooth, Microfono Staccabile, Compatibile con PC e Mac – Bianco[/parse_image]

[parse_button link=”https://www.amazon.it/dp/B07W4DJF29?tag=booBLZTRKood&linkCode=ogi&th=1&psc=1&language=it_IT” program=”Amazon” format_id=”70″]Compralo subito[/parse_button]

Ticwatch E3, smartwatch di ultima generazione bello, sottile e completo: funzioni per la salute, lo sport e la vita quotidiana grazie al sistema Wear OS. Acquistalo ad appena 26,63 euro invece di 59,99 euro con sconto del 56%.

[parse_card link=”https://www.amazon.it/dp/B09575N1M5?tag=booBLZTRKood&linkCode=ogi&th=1&psc=1&language=it_IT” program=”amazon” format_id=”4600″]Ticwatch E3 Smartwatch Smartwatch da Uomo Wear os Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Platform e Sistema a Doppio Processore Mobvoi gps Cardiofrequenzimetro[/parse_card]

UGREEN Ciabatta Multipresa con sistema 10in1, comprende non solo spine AC ma anche entrate USB C e USB A. Acquistala con 25,19 euro invece di 35,99 euro con sconto del 30%.

[parse_card link=”https://www.amazon.it/dp/B0F8NKJNH1?tag=booBLZTRKood&linkCode=ogi&th=1&psc=1&language=it_IT” program=”amazon” format_id=”4600″]UGREEN Ciabatta Multipresa 10 in 1 con 1 USB C+ 3 USB A Carica Rapida 20W, Presa Multipla Salvaspazio con La Spina 6 AC 3680W, Cavo 1.3 M e Interruttore Individuale Tipo E/F[/parse_card]

Reolink 4K, telecamera da esterno con risoluzione 4K e funzioni intelligenti per casa sempre al sicuro. Acquistala a 79,99 euro invece di 99,99 euro con sconto del 20%.

[parse_card link=”https://www.amazon.it/dp/B0BRCQ1BP7?tag=booBLZTRKood&linkCode=ogi&th=1&psc=1&language=it_IT” program=”amazon” format_id=”4600″]Reolink 4K Telecamera PoE Esterno, Doppio Obiettivo, Faretto per Visione Notturna, Rilevamento di Uomo/Veicolo/Animale, Audio Bidirezionale, Zoom Digitale, Slot per Scheda microSD, RLC-81MA[/parse_card]

HP Laptop 17-cn2005sl con processore Intel Core i5 e dotato di ben 8GB di RAM e 512GB di spazio su SSD. Display da 17 pollici in Full HD per una visione senza limiti. Acquistalo a 449,99 euro invece di 519,99 euro con sconto del 13%.

[parse_image link=”https://www.amazon.it/dp/B0D6W7PZRX?tag=booBLZTRKood&linkCode=ogi&th=1&psc=1&language=it_IT” program=”amazon” format_id=”131044″]HP Laptop 17-cn2005sl, Intel Core i5-1235U, RAM 8GB DDR4, SSD 512 GB, Intel Iris Xe, Display 17.3″ FHD IPS 300 Nits, Antiriflesso, Privacy Camera 720p TNR, Lettore Schede SD, Windows 11, Argento, 17″[/parse_image]

[parse_button link=”https://www.amazon.it/dp/B0D6W7PZRX?tag=booBLZTRKood&linkCode=ogi&th=1&psc=1&language=it_IT” program=”Amazon” format_id=”70″]Compralo su Amazon[/parse_button]

McAfee Total Protection, abbonamento antivirus da attivare su 10 dispositivi per la durata di 1 anno. Al suo interno anche servizi aggiuntivi. Acquistalo a 18,99 euro invece di 85,60 euro con sconto del 78%.

[parse_card link=”https://www.amazon.it/dp/B07GY8923C?tag=booBLZTRKood&linkCode=ogi&th=1&psc=1&language=it_IT” program=”amazon” format_id=”4600″]McAfee Total Protection – 10 dispositivo 2025 | Antivirus, VPN gestore delle password, software di sicurezza, monitoraggio dell’identità | Abbonamento di 1 anno con rinnovo automatico, Scarica[/parse_card]

AMEELA Mini Proiettore portatile con app integrate e sistema WiFi e Bluetooth integrato. Compralo a 53,99 euro invece di 129,99 euro con sconto del 54% + coupon.

[parse_card link=”https://www.amazon.it/dp/B0DXZF3DSV?tag=booBLZTRKood&linkCode=ogi&th=1&psc=1&language=it_IT” program=”amazon” format_id=”4600″][App integrata & 2025 Upgraded] AMEELA Mini Proiettore Portatile con WiFi e Bluetooth, 4K 1080P Supporto Proiettore Stelle 270°Rotazione per Phone/PS5/HDMI/TV Stick/USB/PC[/parse_card]

Mini Power Bank con capacità da 5200mAh per una ricarica completa e di emergenza senza fili. Compatibile con i modelli iPhone fino alla serie 14. Fallo tuo a 14,79 euro invece di 29,95 euro con sconto del 51%.

[parse_image link=”https://www.amazon.it/dp/B0CC5352YK?tag=booBLZTRKood&linkCode=ogi&th=1&psc=1&language=it_IT” program=”amazon” format_id=”131044″]HETP Mini Power Bank 5200mAh, 20W PD Ricarica Rapida Powerbank, Ultra Compatto Caricatore Portatile con LCD Display Batteria Esterna per iPhone 14/14Pro Max/13/13 Pro Max/12/12Pro/11/X/XR/8/7/6 ecc[/parse_image]

[parse_button link=”https://www.amazon.it/dp/B0CC5352YK?tag=booBLZTRKood&linkCode=ogi&th=1&psc=1&language=it_IT” program=”Amazon” format_id=”70″]Compralo in sconto[/parse_button]