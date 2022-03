Premi alle stelle per i russi che scambiano RUB in Bitcoin

La Russia continua la sua avanzata per conquistare l’Ucraina. Nel frattempo le sanzioni internazionali stanno mettendo in ginocchio la sua economia. La Banca Centrale Russa (BCR) si è trovata costretta ad aumentare il suo tasso di interesse del 20%. La popolazione si trova in balia di un mercato economico fuori controllo cercando rifugio nelle criptovalute e principalmente in Bitcoin.

Questo ha portato inevitabilmente i premi alle stelle per coloro che vogliono scambiare RUB in Bitcoin tramite scambi peer-to-peer. La conferma arriva dagli ultimi dati di mercato che indicano come BTC sia sempre più adottato sia in Russia che in Ucraina. Ciò che sta emergendo sono i volumi di scambio di BTC che utilizzano RUB. I valori sono in forte ascesa portandosi al livello più alto mai visto prima di maggio 2021.

Rublo ai minimi storici: i russi cercano protezione in Bitcoin

Secondo una dichiarazione di Clara Medalie, responsabile della ricerca presso Kaiko, società per l’elaborazione di dati crittografici, il rublo è sceso ai suoi minimi storici. Rispetto al dollaro, la sua quotazione è praticamente crollata. Ciò sta spingendo molti cittadini russi ad adottare Bitcoin portando così i premi alle stelle nello scambio tra RUB e BTC. Ecco cosa ha riferito Medalie ai microfoni di Bloomberg:

La tendenza segue un’ondata di sanzioni contro la Russia, che ha sconvolto i mercati forex e fatto scendere il rublo ai minimi storici rispetto al dollaro.

L’inizio sembra particolarmente duro e dovremo ancora vedere i veri effetti delle sanzioni internazionali sul mercato russo. Ad ogni modo, la situazione è questa e a riferirlo in modo dettagliato sono proprio i livelli del rublo che, confrontati con quelli del dollaro, stanno portando le persone comuni ad adottare Bitcoin.

A questo si sono aggiunte le posizioni assunte dai principali attori dei pagamenti digitali. Visa e MasterCard hanno infatti deciso di chiudere qualsiasi collaborazione con le banche russe e con le attività commerciali nel Paese. Prima di loro anche Apple Pay e Google Pay che si dividono un mercato di utilizzo in Russia rispettivamente pari a circa il 20% per il primo e al 29% per il secondo.

Il risultato è stato il blocco dei circuiti di pagamento non solo per bancomat e affini, ma anche per tutti gli esercenti fino all’altro giorno abilitati. Non è strano, quindi, che molti stiano vedendo in Bitcoin una possibile salvezza a questa situazione particolarmente difficile e, attualmente, senza un’altra via d’uscita.