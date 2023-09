Premium + Privacy: ecco il piano scontato di Malwarebytes che sta facendo impazzire gli utenti

Malwarebytes Premium + Privacy è la soluzione definitiva a tutti i problemi di sicurezza del tuo dispositivo. Non perderti l’offerta speciale che sta facendo impazzire gli utenti.

Non è solo un ottimo modo per salvaguardare i tuoi dispositivi, ma anche una scelta regalo ideale per i tuoi cari poiché li protegge dalla minaccia sempre presente degli attacchi informatici.

Le solide ed esperte funzionalità antivirus del sistema sono completate da funzionalità di prim’ordine, che lo rendono una scelta davvero professionale.

Cominciamo riconoscendo le sue eccellenti capacità di difesa contro le minacce online. Non solo fornisce protezione contro malware e spyware, ma attiva anche misure di sicurezza in tempo reale.

Fa anche il possibile per proteggere sistemi e software vulnerabili da exploit complicati come i famigerati Zero-Days di Google Chrome.

Poi c’è la VPN, che migliora la tua privacy online, cripta la tua connessione WiFi, crea un indirizzo IP virtuale e ti permette di scegliere la tua posizione geografica. Tutto questo al prezzo promozionale di 84,99 euro all’anno, anziché 129,98 euro.

Piano Premium + Privacy di Malwarebytes: ecco cosa offre

Con Malwarebytes Premium + Privacy hai la possibilità di affrontare direttamente le infezioni dei dispositivi e proteggere la tua privacy.

Se prima la prevenzione non era il tuo forte, ora ne capirai sicuramente l’importanza. Soffermarsi sui passi falsi del passato non ti porterà da nessuna parte, ma potrebbe aiutarti a cambiare le cose e a trovare un nuovo ritmo.

Una volta attivato, questo antivirus rileverà ed eliminerà qualsiasi minaccia che potrebbe affliggere il tuo dispositivo.

Basta attenersi alle istruzioni fornite e intraprendere le azioni necessarie per garantire la sicurezza del proprio spazio.

Grazie alla sua applicazione migliorata, questo antivirus ora funziona in modo ancora più efficiente ed efficace, offrendo prestazioni ottimali su qualsiasi macchina.

Nel pacchetto è anche compresa la VPN, che protegge la tua privacy e i tuoi dati quando navighi online. Cosa aspetti? Acquista l’abbonamento a prezzo scontato di 84,99 euro all’anno. Non lasciarti sfuggire questa occasione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.