Prenotare una casa vacanze o un albergo pagando meno con una VPN

L’estate entra nel vivo e tantissime persone devono ancora organizzare la propria vacanza. Siccome il budget a disposizione di molti italiani, rispetto al passato, si è notevolmente ridotto, trovare alberghi, case vacanza o B&B economici non è affatto semplice.

Anche se ci sono diversi portali che offrono la possibilità di trovare una struttura poco costosa, utilizzarli tutti è alquanto complesso e dispendioso in termini di tempo e pazienza.

Per fortuna, esiste un metodo abbastanza semplice e che fa risparmiare non soltanto tempo, ma soprattutto denaro: l’utilizzo di una VPN.

Perché usare una VPN per prenotare un hotel?

Solitamente, i siti Web effettuano un controllo delle preferenze da parte degli utenti che sono alla ricerca di una casa vacanza oppure di un albergo. In che modo lo fanno? Tramite i cookie, i quali non fanno altro che memorizzare la cronologia di navigazione. Rilevando le ricerche online più assidue di una stessa destinazione di viaggio, quelle più elevate porteranno ad aumentare il prezzo delle strutture disponibili.

Se la navigazione sui portali che si occupano di viaggi avviene da un dispositivo mobile, viene automaticamente rilevata la posizione dell’utente tramite GPS oppure Wi-Fi. Ciò spiega perché i prezzi delle strutture visualizzati sono differenti.

L’unico modo è impedire tali controlli per ottenere un impatto sulle tariffe offerte. Questo è ciò che fa una VPN, un modo veloce e sicuro per modificare l’indirizzo IP. Inoltre riesce anche a crittografare i dati e a proteggere la connessione Internet. Una delle migliori VPN da utilizzare è NordVPN che grazie ai tanti server localizzati in ogni parte del mondo consente di cambiare il proprio IP facilmente e con una spesa esigua.

Ma è legale utilizzare una VPN per prenotare case vacanza o hotel? Siccome, come detto poc’anzi, i portali che si occupano di questo settore tendono a visualizzare diverse tariffe in base alla posizione in cui si trova un utente, la procedura può essere fatta in tutta tranquillità poiché non si andranno assolutamente a infrangere leggi attualmente in vigore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.