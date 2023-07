Ecco la nuova Xbox Series S Nera da 1 TB su Amazon

La nuova Xbox Series S nera, anzi Nero Carbone, è da oggi in preordine su Amazon, con la consegna gratuita garantita al day one di venerdì 1 settembre, il giorno del lancio ufficiale. Porta con sé non solo una differente colorazione della scocca rispetto all’edizione classica bianca, ma anche una SSD da 1 TB per offrire più spazio ai giocatori.

Il preordine per la Xbox Series S nera da 1 TB è aperto

In termini di specifiche tecniche, nulla cambia. È ovviamente incluso il controller wireless con la stessa tinta della console next-gen, come visibile nello screenshot qui sotto. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Chi desidera acquistare la nuova Xbox Series S da 1 TB nella tinta Nero Carbone lo può fare da oggi in preordine su Amazon al prezzo di 349,99 euro. Come anticipato in apertura, l’e-commerce garantisce la consegna al day one con spedizione gratuita a domicilio.

La data di lancio scelta non è affatto casuale: anticipa di pochi giorni l’uscita di Starfield, nuovo capolavoro annunciato degli studi Bethesda nonché titolo più atteso dell’anno, in arrivo mercoledì 6 settembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.