YouTube: buone nuove su Android per il Picture-in-Picture

Negli ultimi tempi, YouTube si sta mobilitando parecchio per implementare la modalità Picture-in-Picture, almeno relativamente agli utenti che hanno deciso di sottoscrivere l’abbonamento Premium. Lo scorso mese, ad esempio, la feature è stata aggiunta per quel che concerne gli Shorts. Ulteriori novità sempre a tal riguardo sono emerse anche nelle scorse ore, in special modo per quanto riguarda l’app per device Android.

YouTube: nuova funzione per il Picture-in-Picture su device Android

Andando più in dettaglio, la redazione di Android Police ha segnalato che nella versione 19.29.37 dell’app di YouTube per Android, utilizzando un Samsung Galaxy S24 Ultra, è stato possibile accedere a una vera e propria finestra Picture-in-Picture da ridimensionare e spostare sullo schermo continuando a navigare nell’app.

Attualmente, invece, su YouTube quando si naviga nell’app durante la riproduzione di un video, questo viene ridotto e ospitato da una barra posta nella parte inferiore del display. Si tratterebbe pertanto di una modifica, per così dire, storica.

Da tenere presente che l’implementazione della novità sta avvenendo lato server, pertanto non è possibile forzarne in alcun modo l’attivazione. Occorrerà quindi armarsi di pazienza e attendere le tempistiche dettate da Google, ma comunque non dovrebbe essere necessario aspettare ancora a lungo affinché tutti gli utenti possano fruirne in egual maniera.

Per quel che concerne, invece, la disponibilità della medesima feature anche su iOS/iPadOS e sulla versione Web di YouTube, al momento non vi sono dettagli a tal riguardo, ma considerando l’assenza di informazioni sembra proprio che la cosa non avverrà nel giro di breve tempo.