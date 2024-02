Prepara dei gustosi Waffle con la Macchina Ariete (in SCONTO del 20%!)

Sei un amante dei dolci? Allora quest’offerta calza proprio a pennello. Ariete Waffle Maker Party Time è una macchina per la preparazione dei waffle dalla particolare estetica vintage. Grazie allo sconto del 20%, potrai farla tua a soli 34,99€ anziché gli originali 45,00€ di listino. Scopriamo tutte le caratteristiche di questo inconsueto elettrodomestico!

Tutte le caratteristiche della macchina per i waffle di Ariete

Con Ariete Waffle Maker Party Time, preparare questa squisita colazione americana diventa un gioco da ragazzi. In pochi minuti, potrai realizzare waffle fragranti e leggeri, pronti per essere farciti con i tuoi ingredienti preferiti, sia dolci che salati.

La semplicità d’uso è uno dei punti di forza di questa piastra per waffle. Non è necessario essere chef esperti: basta versare l’impasto, chiudere il dispositivo con il sistema di blocco e attendere pochi minuti. Le spie luminose ti avviseranno quando la piastra è pronta e quando i waffle sono cotti alla perfezione.

Le piastre antiaderenti, con la tipica trama a griglia dei waffle, sono facili da pulire e non richiedono l’uso di burro o altri grassi per la cottura. Per quanto riguarda la sicurezza, poi, è dotata di un sistema che impedisce l’apertura accidentale durante la cottura. Inoltre, i piedini antiscivolo garantiscono una maggiore stabilità sul piano di lavoro, offrendo tranquillità mentre prepari i tuoi waffle. Con il suo design vintage e lo stile retrò, riporta alla mente le atmosfere delle colazioni americane degli anni ’50.

Fare i waffle non è mai stato così semplice! Prendi subito la tua macchina per i waffle di Ariete a un prezzo di soli 34,99€!

