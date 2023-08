Preparati all'IELTS con British Council: tutto al 30% di sconto

Vorresti realizzare i tuoi sogni di studio, lavoro o vita in un paese di lingua inglese? L’opportunità che hai sempre cercato è qui, grazie all’offerta esclusiva di British Council. Preparati all’esame IELTS con un incredibile sconto del 30% su tutte le risorse di preparazione e metti le basi per il tuo futuro oltre i confini nazionali, guidato da un’istituzione con oltre ottant’anni di esperienza nel campo nonché co-creatore del rinomato test.

Lo IELTS Test serve? British Council diventa il tuo coach

Cos’è lo IELTS Test? Questo esame standardizzato è riconosciuto a livello internazionale e rappresenta il passaporto per dimostrare le tue competenze linguistiche in inglese. Che tu miri a entrare in un’università di prestigio, ottenere un lavoro di qualità o stabilirti all’estero, un punteggio elevato nell’IELTS potrebbe fare davvero la differenza.

Prepararsi da soli per l’IELTS potrebbe risultare particolarmente complesso, specialmente se si ha poco tempo. Ma grazie all’offerta esclusiva di British Council, diventa semplice e soprattutto economico: con lo sconto del 30% su tutte le risorse di preparazione, avrai accesso a materiale didattico di alta qualità, esercizi mirati e simulazioni di esame realistiche. Potrai affinare le tue abilità di ascolto, lettura, scrittura e conversazione in inglese, sotto la guida di esperti qualificati.

Le risorse di preparazione offerte da British Council non solo ti aiuteranno a ottenere il punteggio desiderato, ma ti forniranno anche la fiducia necessaria per affrontare l’esame con successo. Lezioni online di gruppo e private, condotte da insegnanti esperti, ti permetteranno di perfezionare le tue competenze linguistiche e sviluppare strategie vincenti per superare l’IELTS.

Hai il controllo completo del tuo percorso di preparazione. Puoi scegliere il tipo di lezioni che meglio si adattano alle tue esigenze, concentrarti su quelle parti della lingua che richiedono più attenzione e selezionare il tuo insegnante ideale. Insomma: British Council diventerà per te un vero e proprio IELTS Coach in grado di guidarti in questa complessa sfida. Sfrutta la promozione online: potrai accedere subito a uno sconto del 30% su tutte le risorse e i piani messi a disposizione dall’istituto.

