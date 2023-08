Preparati allo IELTS Test con British Council: 30% di sconto per te

Se sei uno studente ambizioso che mira a studiare, lavorare o vivere in un Paese di lingua inglese, saprai quanto sia fondamentale ottenere un punteggio elevato all’IELTS Test. Ecco perché British Council, il co-creatore stesso di questo riconosciuto test, è qui per offrirti un’opportunità imperdibile. Attualmente, puoi accedere a tutte le migliori risorse messe a disposizione da British Council con uno sconto del 30%: questa offerta esclusiva ti fornirà l’accesso a esperti, lezioni online interattive e risorse di alta qualità, tutto ciò che ti serve per superare con successo il tuo IELTS Test.

Preparati per un futuro di successi

Con oltre ottant’anni di esperienza nell’ambito dell’educazione e della cultura, British Council è un nome rinomato e affidabile in tutto il mondo. Quello che offre non è solo un corso di preparazione, bensì un vero e proprio trampolino per il tuo futuro. L’IELTS Test è lo standard internazionale per valutare le tue competenze linguistiche in inglese, ed è cruciale ottenere un punteggio alto per garantirti opportunità accademiche e professionali.

L’offerta in corso ti consente di accedere a una varietà di risorse e servizi di alta qualità, il tutto con uno sconto del 30%. Avrai a disposizione esperti qualificati che ti guideranno attraverso ogni aspetto del test, aiutandoti a padroneggiare l’ascolto, la lettura, la scrittura e la conversazione. Potrai imparare la grammatica e il vocabolario in modo mirato, scoprire il formato del test e le diverse tipologie di domande, e sviluppare strategie efficaci per ottenere le prestazioni migliori.

British Council sa che ogni studente è un individuo con esigenze e obiettivi unici. Ecco perché ti offrono una gamma di piani tra cui scegliere. Che tu desideri un programma intensivo per un’immersione completa o lezioni mirate prima del test, c’è sicuramente una soluzione adatta a te. Con l’offerta “Express,” otterrai 10 crediti classe a soli 146 euro. Se preferisci un approccio più approfondito, il piano “Lite” offre 20 crediti di classe al prezzo scontato del 30%, pari a 181 euro. E per coloro che cercano una preparazione completa, il piano “Intensive” è un affare imperdibile: a 398 euro invece di 568, riceverai 50 crediti classe.

L’IELTS Test è la chiave per aprire porte straordinarie nel mondo accademico e professionale. Grazie all’offerta esclusiva del 30% di sconto da British Council, questa opportunità è ancora più accessibile. Approfittane: la promozione è disponibile a tempo limitato.

