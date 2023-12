Preply: impara le lingue online con tutor esperti da tutto il mondo

Preply rappresenta una soluzione completa e versatile per l’apprendimento delle lingue online, sia per individui che per aziende, con una varietà di opzioni per adattarsi a ogni tipo di studente.

Preply mette a disposizione degli studenti un’eccezionale varietà di tutor con 32.000 esperti in più di 120 materie diverse, provenienti da ogni parte del mondo. Le tariffe di Preply sono pensate per adattarsi a diverse fasce di budget, con prezzi che variano da $5 a $40 all’ora.

Grazie ad una serie di filtri, la piattaforma semplifica la ricerca del tutor perfetto per le proprie esigenze offrendo la possibilità di navigare facilmente tra le opzioni, selezionando in base a criteri specifici come la lingua madre del tutor, le sue competenze linguistiche, le recensioni ricevute e i prezzi.

Inoltre, Preply offre flessibilità con le sue lezioni di prova. Queste possono essere rimborsate o trasferite, dando agli studenti la possibilità di esplorare e trovare l’insegnante ideale senza alcun rischio.

Le lezioni si svolgono su Preply Classroom un ambiente di apprendimento interattivo è dotato di video-chat e una sezione Q/A, offrendo un luogo dove studenti e tutor possono interagire, comunicare e supportarsi a vicenda.

Preply Business: soluzioni per le aziende

Oltre ai suoi servizi per studenti individuali, Preply si rivolge anche alle esigenze aziendali con Preply Business. Questo servizio offre corsi di lingua personalizzati per team e aziende, includendo monitoraggio della partecipazione e valutazioni regolari per misurare il progresso dei dipendenti.

Lanciata nel 2012 come piattaforma per la preparazione ai test SAT e ACT, Preply si è rapidamente evoluta diventando una delle principali piattaforme di insegnamento delle lingue online. Con un’espansione notevole, oggi Preply connette studenti con oltre 32.000 tutor in 120 diverse materie, offrendo un’esperienza educativa unica e personalizzata.

