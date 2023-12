Preply, impara una nuova lingua risparmiando il 50% sulle lezioni

Vuoi imparare una nuova lingua o semplicemente consolidare le tue conoscenze di inglese o francese? Preply è un’app che ti consente di trovare l’insegnante più adatto a te tra oltre 30.000. Non a caso, offre caratteristiche davvero uniche ed è proprio questo che la contraddistingue da altri servizi dedicati all’apprendimento delle lingue.

Se hai sempre desiderato imparare una nuova lingua Preply è lo strumento più adatto per programmare i tuoi studi. Quale momento migliore per iniziare se non oggi? Grazie ad una speciale promozione puoi acquistare una lezione risparmiando il 50%. Non perdere altro tempo, scegli il tuo insegnante e inizia a conversare come un madrelingua

Preply: trova l’insegnante più adatto a te

Con Preply sei libero di personalizzare il tuo percorso di studi a partire dalla scelta dell’insegnante:

Scegli tra gli insegnanti qualificati quello che più ritieni adatto alle tue esigenze;

Inizia ad imparare grazie al tuo insegnante che si occuperà di guidarti attraverso la tua prima lezione, aiutandoti a pianificare i passi successivi;

Progetta il tuo piano di studi scegliendo quante lezioni vuoi seguire ogni settimana e preparati a raggiungere i tuoi obiettivi linguistici.

Nonostante le app di apprendimento delle lingue siano al giorno d’oggi numerose ed utili, a volte è indispensabile avere il supporto di un insegnante. Sono tantissimi infatti gli utenti che decidono di affidarsi a Preply per l’apprendimento delle lingue; non dimentichiamo che la scelta è davvero vasta grazie agli oltre 30.000 docenti provenienti da oltre 180 nazioni diverse.

Non perdere altro tempo: scegli il tuo insegnante e decidi quante lezioni seguire alla settimana per poter definire un percorso programmato in base agli obiettivi che ti piacerebbe raggiungere.

