Presa intelligente (Alexa/Google/IFTTT) in sconto

In vista del Natale, hai la possibilità di trasformare la tua casa in una smart home o di consentire a qualcun altro di farlo, risparmiando grazie alla presa intelligente di Meross proposta oggi in forte sconto su Amazon. Si connette alla rete WiFi e può essere controllata da remoto via smartphone (Android o iOS) oppure semplicemente parlando.

Meross: oggi la presa smart costa meno

Tra le funzionalità incluse anche il timer per automatizzare l'accensione o lo spegnimento e il monitoraggio dei consumi utile a ridurre o evitare gli sprechi. Tutte le altre informazioni sono consultabili nella scheda del prodotto.

È garantita la piena compatibilità con Alexa, Assistente Google, SmartThings e IFTTT. Tutto questo al prezzo di soli 15,99 euro. Così potrai chiedere di accedere la macchina del caffè ancor prima di alzarti dal letto.

Per una smart home ancora più completa hai inoltre la possibilità di acquistare il kit che include tre prese intelligenti Meross al prezzo di 43,99 euro.