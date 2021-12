Samsung Odyssey G3 24: minimo storico con lo sconto di 120 euro

Se sei alla ricerca di un buon monitor, oggi ti riportiamo un’offerta davvero incredibile su uno dei migliori gaming in assoluto per rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando del Samsung Odyssey G3, una soluzione da 24 pollici decisamente interessante dal punto di vista qualitativo e funzionale, oggi con uno sconto di oltre 100 euro su Amazon.

Monitor gaming Samsung Odyssey G3 24: caratteristiche tecniche

Lo schermo offre una diagonale da 24 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia VA. Quest’ultima offre neri molto più profondi rispetto ai pannelli IPS e la risoluzione si adatta perfettamente alle dimensioni. Il refresh rate raggiunge i 144Hz affiancato da un tempo di risposta di solo 1 millisecondo. In questo modo le immagini risultano estremamente fluide esenti dal tipico effetto “ghosting” durante le scene più frenetiche. Non manca neanche il FreeSync di AMD che consente di eliminare i problemi di tearing e stuttering attraverso la sincronizzazione verticale dei fotogrammi. Dal punto di vista prestazionale, quindi, si tratta di uno schermo che lascia poco spazio ai compromessi, perfetto per i videogiocatori competitivi.

Tuttavia, si tratta di un monitor flat che si adatta perfettamente anche all’utilizzo professionale. Non mancano, infatti, le tecnologie Flicker Free e la Eye Saver Mode che consentono un utilizzo prolungato, ma confortevole. La prima impedisce lo sfarfallio dell’illuminazione, mentre la seconda riduce drasticamente la luce blu emessa dal pannello causa di irritazione agli occhi. La connettività è piuttosto essenziale ed include un ingresso HDMI e uno DisplayPort. Ottimo lo stand che consente di regolare il monitor in altezza e inclinazione, oltre che posizionarlo in modalità pivot. Una soluzione senza dubbio accessibile, ma dalle grandi potenzialità e prestazioni in grado di adattarsi a qualsiasi utilizzo.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 41%, il Samsung Odyssey G3 24 è acquistabile su Amazon a soli 169,90 euro per un risparmio di ben 119,10 euro sul prezzo di listino.