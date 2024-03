Presa Intelligente Tapo a 11€ con la Festa delle Offerte di Primavera Amazon

Goditi tanta comodità e sicurezza con una casa smart grazie alla Presa Intelligente Tapo P110. Questo piccolo dispositivo si collega alla corrente e rende smart qualsiasi elettrodomestico. Grazie alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon la acquisti a soli 11,99 euro, invece di 14,99 euro.

Approfittane finché sei in tempo, le scorte stanno andando a ruba. Quindi tutto potrebbe terminare in un attimo. Tra l’altro, se sei un cliente Prime, hai anche la consegna gratuita inclusa nel tuo ordine con spedizione velocissima.

Presa Intelligente Tapo P110: tutto diventa smart in un attimo

Scegli la Presa Intelligente Tapo P110 by TP-Link per rendere smart tutta la tua casa. Di facile installazione, è subito in funzione collegandola alla rete WiFi di casa. Inoltre, configurandola con un tap si integra perfettamente con Alexa e Google Home.

Qualsiasi dispositivo o elettrodomestico collegato diventa gestibile da remoto tramite app Tapo o con comandi vocali grazie al tuo assistente vocale di casa. Inoltre, puoi anche monitorare i consumi grazie a informazioni dettagliate nell’app.

Acquistala subito a soli 11,99 euro, invece di 14,99 euro. Sfrutta questi giorni di Festa delle Offerte di Primavera di Amazon per acquistare a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Trova il prodotto che cerchi tra le tantissime offerte tantissime offerte disponibili in questo momento.