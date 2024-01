Presa SMART per controllo da remoto e monitoraggio dei consumi (12€)

Basta avere una presa SMART per rendere casa intelligente. Sicuramente è più semplice acquistare uno di questi prodotti rispetto a cambiare gli elettrodomestici che già possiedi, vero? Non ti preoccupare perché con TP Link hai tutto sotto controllo, nel vero senso della parola.

Il modello che ti sto consigliando ha tutto al suo interno, anche la compatibilità con gli assistenti vocali. Approfitta al volo della promozione in corso su Amazon che ti permette di risparmiare e farla tua a soli 12,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Presa SMART TP Link: tutto al posto giusto

Anche se non ne hai mai vista una prima di ora non ti preoccupare: la presa smart è uno dei prodotti per la casa connessa più semplice da utilizzare. Sai perché? La usi come un adattatore tra la presa di corrente e l’elettrodomestico che vuoi connettere ed hai fatto.

Niente di più veloce e indolore soprattutto se vuoi dei risultati istantanei. Grazie all’applicazione che scarichi sul tuo smartphone hai la possibilità di gestirla da remoto. Inoltre, come ti anticipavo, se hai un assistente vocale come Amazon Alexa o Google Assistant puoi usare anche la voce.

Ma veniamo al dunque: puoi collegare qualunque prodotto per avere la gestione da remoto. Con un gesto puoi programmare accensioni, spegnimento ma anche consultare i consumi così sai esattamente se un determinato prodotto inficia troppo sulla tua bolletta.

Al suo interno, com’è ovvio che sia, è presente un sistema di sicurezza.

Non perdere la tua occasione ma collegati al volo su Amazon dove acquisti la tua presa smart TP Link a soli 12,99€ con lo sconto in corso.

