Questa presa smart è la più venduta: solo 9,99€ (-36%) su Amazon

Tapo P105 di TP-Link è in sconto del 36% su Amazon: la puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 9,99 euro (invece di 15,99 euro come da listino ufficiale). È la presa smart italiana che ti aiuterà a rendere intelligente la tua casa, in pieno stile smart home, automatizzando e controllando da remoto l’alimentazione degli elettrodomestici e delle apparecchiature nelle varie stanze. Si tratta di un’offerta a tempo proposta dall’e-commerce.

Amazon taglia il prezzo della presa smart Tapo P105

È in grado di supportare carichi fino a 2.300 W ed è compatibile con Alexa e Assistente Google, così da potersi integrare senza problemi nell’ecosistema già configurato. È inoltre dotata di connettività Wi-Fi per interagire da ovunque attraverso un’applicazione su smartphone (disponibile per Android e iOS), tramite comandi vocali o impostando routine personalizzate. Dai uno sguardo alla descrizione completa per saperne di più.

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 38% rispetto al listino ufficiale e acquista la presa smart italiana Tapo P105 di TP-Link al prezzo finale di soli 9,99 euro. È l’articolo più venduto della categoria su Amazon. Ti ricordiamo inoltre che l’e-commerce si occupa direttamente della spedizione, senza passare da intermediari per il massimo dell’affidabilità. Essendo un’offerta a tempo, potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro.

Effettua subito l’ordine per ricevere il prodotto direttamente a casa tua già entro domani, con la consegna gratis se hai un abbonamento Prime attivo. I clienti che l’hanno già comprata e messa alla prova gli hanno assegnato un voto medio pari a 4,6/5 in oltre 7.200 recensioni pubblicate sulla piattaforma.