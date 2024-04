Presa Smart Tapo P105: rendi tutto intelligente a prezzo FOLLE

Vorresti anche tornare a casa e trovare il pranzo già pronto o la luce accesa, ma non hai gli elettrodomestici smart? Rendi tutto quello che vuoi intelligente grazie alla Presa Smart Tapo P105 in offerta speciale su Amazon. Oggi il pacco da 2 unità è tuo a soli 18,99 euro, invece di 24,99 euro.

Un grande risparmio per gestire tutto ciò che si alimenta a corrente tramite programmazione, accesso da remoto e comandi vocali. Perfettamente compatibile con Alexa e Google Home questa presa intelligente è perfetta per te. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo.

Presa Smart Tapo P105: in un attimo tutto diventa intelligente

La Presa Smart Tapo P105 è un prodotto fantastico e furbo che in un attimo trasforma un normalissimo elettrodomestico. La configurazione è semplice e veloce. Devi solo collegarla a una presa di corrente a casa o in ufficio e abbinarla al WiFi di casa o ufficio. Con un tap la abbini anche al tuo assistente vocale.

Una volta fatto questo puoi collegare tutto quello che vuoi. Ad esempio, con un fornetto puoi programmare la cottura o scaldare il tuo pranzo così quando torni da lavoro per la pausa è pronto da mangiare. Puoi anche collegare una luce, un ventilatore o un climatizzatore.

Devi solo scegliere una routine, programmare accensione e spegnimento anche quando non sei a casa o con l’uso della tua voce. Tutto questo tramite la praticissima app Tapo, molto intuitiva.

Acquista subito la Presa Smart Tapo P105! Oggi su Amazon il pacco da 2 unità è in offerta speciale. Mettilo in carrello a soli 18,99 euro, invece di 24,99 euro. Con Prime hai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro. Se ancora non lo hai fatto attiva la tua prova gratuita di 30 giorni.