Prese Smart: gli elettrodomestici si collegano ad Alexa, pochi pezzi

Se a poco a poco stai trasformando la tua casa in un’abitazione intelligente allora non puoi non acquistare queste prese smart. In quattro e quattr’otto consentono ai tuoi dispositivi di collegarsi al WiFi ed essere gestiti sia con Alexa che mediante applicazione. Semplicissime e persino economiche con l’offertona in corso su Amazon, ma fai attenzione sono pochissimi i pezzi quindi affrettati.

Due le paghi soltanto 25,49€, un prezzo fantastico visto che si tratta di Meross.

Prese smart: semplicissime da utilizzare per una resa massima

Le colleghi alla spina e le utilizzi come se fossero un po’ delle shucko con la differenza che rendono i tuoi elettrodomestici praticamente smart. Non c’è bisogno di non fare altro se non scaricare l’applicazione sullo smartphone e se hai Amazon Alexa o Google Assistant, connetterle seguendo il tutorial.

Così facendo sblocchi un sacco di funzionalità. Ad esempio puoi:

accendere e spegnere i dispositivi da remoto;

i dispositivi da remoto; impostare dei timer;

monitorare i consumi energetici per avere tutto sotto controllo;

per avere tutto sotto controllo; creare routine.

Sono dei prodottini semplicissimi ma come puoi vedere danno un twist alle tue giornate in modo concreto. Conta che hanno persino al loro interno una protezione così se si verificano sbalzi di corrente o sovraccarichi i tuoi elettrodomestici non ne risentono minimamente.

Che altro dirti se non che le puoi utilizzare liberamente, non sono richiesti Hub o altri acquisti per godertele fin dal primo secondo.

Approfitta al volo della promozione in corso su Amazon e risparmia una ventina di euro su queste due prese smart che porti a casa all’istante con soli 25,49 euro, sono pochissimi i pezzi disponibili. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia grazie ai servizi Prime garantiti.