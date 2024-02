Prestito online fino a 30.000 euro con risposta entro 24 ore grazie a Prestito Compass

Hai bisogno di un prestito personale per affrontare una spesa imprevista o per avviare un progetto a cui lavori da tempo? In Italia uno dei punti di riferimento del settore è Compass, sia per l’affidabilità che per le condizioni agevolate del finanziamento.

Compass offre la possibilità di richiedere un prestito online grazie al servizio Prestito Compass. Si può richiedere un importo massimo di 30.000 euro, restituibile in rate mensili a partire da 525 euro. La richiesta può essere presentata tramite questa pagina.

Come richiedere un prestito personale con il servizio Prestito Compass

La richiesta di un prestito può essere presentata in due modi diversi: attraverso una procedura online oppure recandosi alla filiale Compass più vicina. In entrambi i casi, per ottenere una risposta è sufficiente aspettare 1 giorno.

L’opzione più immediata, in ogni caso, resta la richiesta online affidandosi a Prestito Compass. Una volta selezionata, nella nuova pagina che si apre occorre indicare l’obiettivo del prestito, l’importo che si desidera ottenere e la rata mensile da pagare.

Fatto questo, bisogna premere sul pulsante Calcola: si aprirà quindi una nuova schermata, con il riepilogo della richiesta di prestito. Per andare avanti è sufficiente cliccare su Prosegui.

Arrivati a questo punto, occorre inserire il proprio codice fiscale e il numero di telefono, quindi selezionare di nuovo Procedi. Con i dati in possesso Compass avvierà una ricerca dettagliata sulla persona che vuole ottenere il prestito, dando una risposta finale entro 24 ore.

Richiedi un prestito personale tramite Prestito Compass oggi stesso: il servizio è gratuito, per l’esito della domanda dovrai attendere solo un giorno.

