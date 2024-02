Prestito online fino a 30mila euro tuo entro 48 ore dall'approvazione

La richiesta di un finanziamento personale non passa più per le agenzie degli istituti di credito. Al giorno d’oggi la pratica è molto più semplice e veloce, grazie alla possibilità di presentare la domanda direttamente in Internet. Tra i punti di riferimento in Italia per ottenere un prestito online è Agos, la società finanziaria appartenente al gruppo bancario italiano BPM.

Con Agos è possibile richiedere un prestito personale fino a 30 mila euro, con il vantaggio di ottenere l’intera somma del finanziamento a sole 48 ore dall’approvazione. Il preventivo è gratuito e senza impegno.

Come richiedere un prestito online fino a 30.000 euro con Agos

Prima di tutto, collegati alla pagina dedicata alla richiesta di preventivo con Agos, dopodiché inserisci l’importo che desideri richiedere e scegli la durata del prestito. Per quanto riguarda l’ammontare del finanziamento, puoi chiedere un importo compreso tra 500 euro e 30.000 euro. La durata può essere invece compresa tra 12 e 120 rate. Ovviamente, minore è la durata e maggiore sarà l’importo della rata mensile.

Il secondo passaggio prevede la scelta tra Rata senza assicurazione e Rata con assicurazione: il premio assicurativo offre una garanzia sulla tutela del finanziamento in caso di imprevisti. Una volta compiuta la scelta, premi sul tasto Richiedi per proseguire.

Nella nuova schermata inserisci nome, cognome, numero di cellulare e indirizzo e-mail, quindi dai il tuo consenso all’informativa privacy e al trattamento dei dati personali, per poi premere sul pulsante Continua. Gli ultimi dati richiesti prima dell’invio della domanda di finanziamento sono quelli anagrafici (inclusa la residenza) e quelli lavorativi.

Puoi richiedere un prestito online con Agos su questa pagina. Dall’approvazione trascorrono sole 48 ore per ricevere il prestito.