Prestito personale online fino a 30.000 euro: richiedilo in modo semplice e immediato con Agos

Per affrontare una spesa imprevista o dar vita a un proprio progetto, spesso e volentieri è necessario affidarsi a un prestito. Oggi la formula più usata è il prestito personale, grazie al quale si può ottenere un importo notevole senza sforzi.

In Italia una delle società finanziarie più affidabili per richiedere un prestito personale online è Agos, che opera nel settore da più di 30 anni. I prestiti Agos offrono soluzioni per tutti a tassi competitivi, con la possibilità di ottenere fino a 30.000 euro entro 48 ore dall’accettazione della richiesta di finanziamento.

Come richiedere un prestito personale online fino a 30.000 euro con Agos

Per presentare una richiesta di prestito personale devi collegarti innanzitutto alla pagina dedicata del sito ufficiale Agos.

Nella prima fase di preventivo inserisci l’importo che desideri richiedere e scegli la durata del prestito, quindi premi sul pulsante Richiedi nel riquadro Rata senza assicurazione o Rata con assicurazione. Scegliendo Rata con assicurazione l’importo della rata sarà più alto, ma il finanziamento sarà tutelato in caso di imprevisti.

I tre moduli successivi da compilare sono Richiesta prestito, Anagrafica e Dati lavorativi. Nel primo è sufficiente che inserisci il tuo nome e cognome, il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail, per poi accettare l’informativa della privacy.

Prosegui quindi avanti con le ultime due sezioni: in Anagrafica dovrai inserire i tuoi dati personali al completo, mentre in Dati lavorativi dovrai compilare i campi riguardanti la tua posizione lavorativa.

Puoi richiedere un prestito personale online con Agos direttamente a questa pagina e ottenere la somma desiderata entro 2 giorni dall’accettazione della domanda di finanziamento.