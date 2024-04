Prestito personale online: le 3 soluzioni di Prexta per tutti

Hai bisogno di una liquidità immediata per affrontare una spesa imprevista o dare vita a un nuovo progetto? In Italia Prexta, società di intermediazione finanziaria appartenente al gruppo Banca Mediolanum, è uno dei punti di riferimento per la richiesta di un prestito personale online.

Dalla sua ha tre proposte una diversa dall’altra, pensate per venire incontro alla più ampia platea di pubblico. Le tre soluzioni si chiamano Prexta One, Prexta Top e Prexta Compact: scegliendo quest’ultimo, e richiedendo una somma di almeno 10.000 euro entro il 31 maggio, si ha diritto a un buono e-commerce da 100 euro.

Le 3 proposte di Prexta per un prestito personale online

L’offerta di Prexta vede come prima soluzione Prexta One, un prestito a tasso fisso e vantaggioso dai 3.000 ai 30.000 euro. In particolare, è pensato per chi ha bisogno di una liquidità immediata per i propri progetti personali e affrontare una spesa individuale o familiare.

Se si ha bisogno di un finanziamento maggiore, Prexta offre il prestito personale Prexta Top. L’importo richiedibile va da un minimo di 30.000 euro a un massimo di 75.000 euro, mentre la durata del finanziamento rimane compresa tra 12 e 120 mesi.

In ultimo c’è Prexta Compact, la soluzione progettata da Prexta per venire incontro alle persone che desiderano consolidare i propri debiti. A differenza degli altri due prestiti, Prexta Compact consente di richiedere da un minimo di 3.000 a un massimo di 75.000 euro, con la possibilità di rimborsare il prestito con rate da 24 a 120 mesi.

Ti confermiamo infine che puoi richiedere un preventivo gratuito per uno dei tre prestiti tramite questa pagina.