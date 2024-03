Prestito personale online per qualsiasi progetto e consolidamento debiti con Prexta

Per quanti sono alla ricerca di un prestito personale online attraverso cui finanziare un proprio progetto o consolidare debiti pregressi, segnaliamo le tre formule di Prexta, società del gruppo bancario Mediobanca che offre prestiti con tasso fisso fino a 75.000 euro, con durata del finanziamento da un minimo di 12 mesi a un massimo di 120 mesi.

La richiesta di un prestito personale con Prexta può essere presentata compilando il form disponibile su questa pagina del sito ufficiale: al termine, si otterrà un preventivo gratuito e senza impegno.

I prestiti personali online di Prexta

La prima tipologia di prestito si chiama Prexta One: prevede prestito a tasso fisso, flessibile e chiaro, con un importo massimo di 30.000 euro e uno minimo di 3.000 euro, più una durata del finanziamento da 12 mesi a 120 mesi.

L’altra soluzione è Prexta Top: si rivolge alle persone che hanno in serbo un progetto di grandi dimensioni. Per far fronte a ciò, Prexta aumenta l’importo finanziabile fino a 75.000 euro, partendo da un minimo di 30.000 euro, mantenendo il tasso fisso e la durata del finanziamento da 12 a 120 mesi.

Infine, per quanti devono consolidare i propri debiti, esiste Prexta Compact, un prestito personale da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 75.000 euro, con una durata del finnaziamento da 24 mesi a 120 mesi, più la possibilitàd di ottenere una liquidità extra.

