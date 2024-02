Prestito personale più conveniente e in 3 minuti con Younited

Se sei alla ricerca di un prestito personale conveniente, con la possibilità di gestire la richiesta in modo semplice e veloce esclusivamente online, ti segnaliamo la proposta del portale Younited Credit, che attraverso la sua piattaforma offre un prestito in appena tre minuti. Tutto quello che occorre per avviare la richiesta è selezionare il progetto per cui si vuole il prestito e l’importo desiderato attraverso la seguente pagina del sito Younited.

Ecco un esempio: a fronte di un finanziamento di 6.500, il piano di restituzione del prestito prevede un totale di 84 rate mensili da 100 euro ciascuna, con il TAEG fissato al 7,87%.

Perché richiedere un prestito con Younited Credit

Uno dei principali vantaggi di richiedere un prestito online con Younited è la semplicità con cui è possibile svolgere l’operazione. Infatti, per richiederne uno sono sufficienti solo pochi clic, il tutto restando a casa.

Il secondo motivo per cui Younited è da considerarsi un punto di riferimento del settore prestiti è la velocità sia nella richiesta di finanziamento che nell’ottenere una risposta: per quanto riguarda la compilazione del modulo, il tempo richiesto è di appena tre minuti, mentre per ricevere una prima risposta bastano appena 24 ore.

Un ulteriore vantaggio di Younited Credit è la proposta di prestiti a tasso fisso e rate costanti. Ciò significa che per gli utenti non esistono né sorprese né costi nascoti.

Il modulo per richiedere un prestito online conveniente con Younited è disponibile alla seguente pagina. Per completare la richiesta occorrono un indirizzo e-mail, il proprio codice fiscale e l’inserimento del proprio impiego. L’esito è disponibile in genere entro le prime 24 ore dall’invio della domanda.

