PREZZACCIO per PlayStation 5 Slim: solo 425€ col COUPON!

Se non hai ancora una PlayStation 5, è arrivata l’offerta giusta che ti permetterà di averla a un prezzo davvero clamoroso. Il nuovissimo modello “Slim” è in offerta su eBay ma, se questo non dovesse bastare, inserendo il codice “PSPRAPR24” in fase d’acquisto, riuscirai a farla tua per soli 425,00€ invece dei classici 729,90€! Scopriamo le novità di questa nuova versione.

Tutte le caratteristiche di PlayStation 5 Slim

La versione “Slim” di PlayStation 5 è il più recente modello della console. Ma cosa cambia dall’originale? Le dimensioni ridotte la rendono il 45% più compatta rispetto al modello standard ma, sotto la scocca, tutto rimane invariato. Abbiamo un processore AMD Zen 2 con i suoi 8 core a 3,5 GHz e la GPU AMD RDNA 2 con 36 CU a 2,23 GHz, i quali lavorano in sinergia per offrire un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente, con tempi di caricamento quasi istantanei grazie all’SSD ultra-veloce da 825 GB.

Ovviamente, anche in questo caso non mancano il supporto per il ray tracing e il Variable Refresh Rate che portano la qualità visiva a nuovi livelli di realismo e fluidità.

Il tutto è arricchito dal controller DualSense Wireless con il suo feedback tattile e i grilletti adattivi, insieme alla tecnologia Tempest 3D AudioTech, i quali ti faranno sentire parte del gioco. La compatibilità con PlayStation VR apre, inoltre, le porte a mondi virtuali straordinari, mentre l’ampia libreria di giochi assicura che ci sia sempre qualcosa di nuovo da scoprire e da giocare.

Non perdere la fantastica opportunità di far tua la nuova PlayStation 5 Slim a un prezzo davvero ridicolo di 425,00€. Ricorda che per pagarla così poco dovrai inserire il codice “PSPRAPR24” in fase d’acquisto.