Prezzaccio Prime Day per Roborock QV 35A: il 3in1 che pulisce tutto

Anche se i Prime Day non inizieranno prima di qualche giorno, su Amazon sono disponibili già delle offerte da prendere al volo. Quella che riguarda il Roborock QV 35A ne è l’esempio visto che rende il prezzo una vera occasione. Con un ribasso del 32% risparmi una notevole cifra per il 3 in 1 che rende le pulizie automatizzate in casa e si prende cura anche di sé stesso. Non sono necessari altri giri di parole, se lo vuoi acquistalo subito a soli 399,99 euro invece di 589,99 euro.

Roborock QV 35A è un robot aspirapolvere e lavapavimenti. In questa configurazione include la stazione tutto in uno ossia il luogo dove torna per ricaricarsi e pulirsi. Ciò significa che quando ha terminato il ciclo, torna alla basetta dove ripristina la batteria, svuota i contenitori dello sporco, riempie quelli con acqua pulita ed effettua il lavaggio e l’asciugatura con aria dei panni per eliminare, effettivamente, ogni genere di manutenzione. Per 7 settimane consecutive, quindi, puoi rilassarti in tutto e per tutto. Attraverso l’applicazione sullo smartphone, la gestione è resa elementare e con le varie impostazioni puoi selezionare le zone da pulire, modalità e potenze. Ovviamente creare routine è la chiave per il successo e per avere casa pulita ogni giorno.

Il robot, in sé e per sé, è un prodotto curato nei minimi particolari. Con sensori avanzati si muove per casa e non ignora alcuna zona, infilandosi fin sotto i mobili ed evitando gli ostacoli in modo ottimale. Attraverso gli 8000pa aspira ogni genere di sporco e si prende cura delle superfici dure come i pavimenti così come dei tappeti. Nel caso tu abbia animali domestici o tanti capelli svolazzanti, il sistema è dotato di una spazzola antigroviglio ideale per eliminare qualunque genere di problema.

Metti nel carrello il tuo Roborock QV 35A a 399,99 euro grazie al Prime Day anticipato su Amazon.