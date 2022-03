Prezzi benzina e diesel: app e siti per risparmiare

I prezzi di benzina e diesel sono alle stelle, mai così in alto, poco cambia se si sceglie di effettuare il rifornimento in modalità self-service. Un’ennesima stangata che colpisce i portafogli degli italiani, aumentando in modo significativo la spesa per un bene primario, a cui non si può rinunciare. Dove trovare i carburanti più economici sul territorio? La tecnologia può venire in aiuto.

Benzina e diesel al prezzo più basso: le app e i siti

Il listino nelle stazioni di servizio ha ormai raggiunto e superato i 2 euro al litro in quasi tutta Italia e all’orizzonte non è purtroppo previsto un miglioramento della situazione, complici anche le tensioni geopolitiche e la guerra in Ucraina. Riportiamo qui un elenco di servizi ai quali ci si può affidare per fare il pieno risparmiando.

Osservaprezzi Carburanti (iOS, sito): servizio gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico con prezzi da tutta Italia;

Prezzi Benzina (Android, iOS, sito): elenco dei distributori e dei prezzi per i vari carburanti, costantemente aggiornati;

Fuelio (Android, iOS): integrazione con Google Maps, Drive e Dropbox, monitoraggio costi e promemoria;

Gaspal (Android, iOS): navigazione verso il distributore scelto e monitoraggio del budget per la spesa carburante;

Ecomotori (Android, iOS, sito): include la mappa dei distributori di metano e GPL oltre a quelle delle colonnine elettriche;

Fuel Flash (Android, sito): supporto per oltre 60.000 stazioni di servizi in tutta Italia;

IlPieno2 (Android): tiene traccia delle spese per il rifornimento e degli interventi di manutenzione del veicolo.

Gli aumenti del carburante si aggiungono a quelli che già da qualche mese interessano le bollette di luce e gas. Il governo si sta muovendo su questo fronte, cercando di frenare la corsa al rialzo dei prezzi. Lo ha fatto oggi il premier Draghi in occasione dell’incontro a Bruxelles con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen,