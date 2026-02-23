Prezzi RAM in calo in Europa: è il momento di comprare?

Dalla fine del 2025, il mercato della memoria è in piena crisi: la domanda forsennata di server per l’intelligenza artificiale ha provocato una penuria che ha fatto schizzare i prezzi della DRAM dell’80-90% a inizio 2026, secondo gli analisti di Counterpoint. La memoria NAND dei dischi SSD ha subito la stessa sorte. Il prezzo di alcuni kit DDR5 è addirittura quintuplicato tra l’estate 2025 e gennaio 2026. Le schede grafiche Nvidia, che dipendono dalla memoria video, hanno registrato aumenti fino al 40% su certi modelli.

RAM DDR5: i prezzi calano in Europa ma la crisi continua

Un intero settore in ostaggio della fame di silicio dell’AI. E chi voleva semplicemente aggiornare il proprio computer si è trovato a pagare il conto di una corsa tecnologica che non lo riguardava direttamente.

Finalmente, i primi segnali positivi. Su Reddit, gli utenti europei hanno condiviso dei grafici che mostrano un calo di circa il 10% del prezzo medio di un kit DDR5 da 32 GB dall’inizio di febbraio. I dati provengono dal sito olandese Tweakers, specializzato nel monitoraggio dei prezzi. Verifiche su grandi negozi online europei confermano la tendenza: alcune barrette mostrano riduzioni tra il 12 e il 15% nelle ultime settimane.

Negli Stati Uniti le variazioni restano molto più contenute, quindi il calo europeo potrebbe essere legato a dinamiche di mercato locali piuttosto che a un’inversione globale della tendenza. Non è il crollo dei prezzi che tutti aspettavano, ma dopo mesi di aumenti ininterrotti, anche un 10-15% in meno è una boccata d’aria fresca.

La speranza cinese si è già spenta

Molti osservatori speravano che i produttori cinesi di memoria, marchi come KingBank, che usano chip del produttore CXMT, potessero offrire un’alternativa economica. Per un breve periodo, la RAM cinese costava significativamente meno di quella dei brand occidentali. Ma nelle ultime settimane i loro prezzi sono saliti bruscamente: un kit DDR5 da 32 GB supera ormai i 500 dollari su alcune piattaforme cinesi, avvicinandosi ai livelli dei marchi tradizionali.

La speranza di una via d’uscita low-cost dall’Asia sembra già tramontata. Quando la domanda è così alta e l’offerta così limitata, anche i produttori più economici alzano i prezzi, è il mercato che funziona esattamente come dovrebbe, e non è una bella notizia per chi compra.

Diversi analisti stimano che la tensione sul mercato della memoria potrebbe durare fino al 2027. Finché l’AI continuerà a richiedere quantità enormi di memoria per i propri data center, il silicio destinato ai consumatori resterà scarso e costoso. Chi deve aggiornare il PC e ha visto i prezzi scendere del 10-15% in Europa potrebbe approfittarne, perché non è detto che la finestra duri ancora per molto.