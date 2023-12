PREZZO BASSISSIMO per la Memoria SD da 32GB di SanDisk!

La SanDisk Extreme PRO SD UHS–I si distingue come la scelta ideale per la registrazione di video in 4K UHD. Grazie alla sua velocità di trasferimento eccezionale fino a 100 MB/s, ti consente di spostare i tuoi video sul computer o su altri dispositivi in modo rapido e senza sforzo.

Con una velocità di scatto che raggiunge i 90 MB/s, questa scheda di memoria si rivela perfetta anche per la fotografia in modalità di scatto continuo, consentendoti di catturare ogni istante, anche il più repentino, senza perdere la nitidezza e la qualità. Questo ti permetterà essenzialmente di fare più scatti in rapida sequenza senza che la memoria si scaldi.

La robustezza è una delle caratteristiche distintive della SanDisk Extreme PRO SD UHS-I. Progettata per durare nel tempo, questa scheda è resistente agli agenti atmosferici, agli urti e ai raggi X. Puoi portarla ovunque con te, senza il timore di danneggiarla durante le tue avventure.

Incluso nella SanDisk Extreme PRO SD UHS-I, troverai un software di recupero file, il che rappresenta una sicurezza aggiuntiva per i tuoi dati. Qualora dovessi incorrere in una perdita accidentale, potrai recuperare facilmente i tuoi file, garantendoti di tirare un sospiro di sollievo anche in queste scomode situazioni.