È crollato il prezzo della SSD portatile Crucial da 1 TB

Le prestazioni garantite dalla linea Crucial X8 rendono il modello da 1 TB proposto oggi in forte sconto su Amazon un vero affare: la SSD portatile è adatta al backup di documenti e contenuti, risultando inoltre adatta per portare sempre con sé i propri dati. L’offerta a -47% che la propone quasi a metà prezzo è un affare da cogliere al volo, prima del quasi inevitabile sold out.

Crucial X8: la SSD portatile da 1 TB a -47%

I tempi di attesa durante il trasferimento dei file sono ridotti al minimo, grazie alla velocità di 1.050 MB/s raggiunta in fase di lettura. Si può inoltre contare sulla compatibilità con tutti i dispositivi in circolazione, dai computer con sistema operativo Windows e macOS a quelli con Linux e ChromeOS, senza dimenticare Android, iOS e le console PlayStation o Xbox. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

Nulla è lasciato al caso nemmeno sul fronte del design, con un involucro davvero compatto realizzato per resistere a cadute accidentali da un’altezza di due metri. Lo standard di connessione impiegato è USB 3.2 Gen 2 e, come visibile qui sotto, nella confezione trovano posto sia il cavo USB-C to USB-C che l’adattatore per le porte USB Type-A. Altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Tutti buoni motivi per allungare le mani sulla SSD portatile da 1 TB della gamma Crucial X8, in vendita oggi al prezzo finale di soli 78 euro invece di 146 euro, grazie allo sconto del 43% proposto da Amazon.

L’e-commerce garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno: vale a dire che, effettuando subito l’ordine, arriverà direttamente a casa già entro domani. Pronti a metterla sulla scrivania o a portarla in vacanza?

