Prezzo CROLLATO per questa stampante multifunzione HP su Amazon

Perfetta per un piccolo ufficio ma anche in casa, questa stampante multifunzione HP in offerta su Amazon è un vero affare. Grazie allo sconto del 36% può essere tua a soli 57,90 euro invece di 91. Avrai a tua disposizione un dispositivo versatile e ricco di funzioni con 6 mesi di inchiostro Instant Ink inclusi.

Stampante multifunzione HP DeskJet su Amazon: le caratteristiche

Questa stampante multifunzione a getto d’inchiostro a colori è dotata di una vasta gamma di funzionalità per soddisfare le esigenze di stampa, scansione e copia di ogni utente, sia a casa che in ufficio.

Tra le varie funzioni puoi avere la scansione fronte/retro automatica e un alimentatore automatico di documenti da 35 fogli, che semplifica notevolmente il processo di digitalizzazione dei documenti. Inoltre, la possibilità di stampare da PC, smartphone e tablet tramite l’app HP Smart garantisce una connettività senza problemi.

Con una velocità di stampa fino a 8,5 pagine al minuto in bianco e nero e 5,5 pagine al minuto a colori, è in grado di gestire facilmente una vasta gamma di lavori di stampa. La risoluzione fino a 300 x 300 dpi assicura risultati nitidi e chiari su una varietà di supporti, tra cui carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 60 a 90 g/m², buste e carta fotografica.

Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alla configurazione semplice, è pronta per l’uso in pochi minuti, consentendoti di concentrarti sul tuo lavoro invece che sulla configurazione complicata. Puoi averla a soli 57,90 euro: non fartela scappare.